Napoli, colpo a sorpresa dalla Francia: lo manda De Zerbi gratis

L’importante passato che lega Roberto De Zerbi al Napoli ha fatto sì che l’italiano andasse in soccorso della sua ex squadra.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore italiano avrebbe dato il via libera per regalare gratis ai partenopei un suo giocatore, il cui trasferimento in Serie A potrebbe permettere ad Aurelio De Laurentiis di completare una volta e per tutte la rosa di Antonio Conte in vista di questa stagione.

Le parti sarebbero al lavoro per cercare di sistemare gli ultimi dettagli di questo affare, con il giocatore del Marsiglia che nel frattempo avrebbe dato la sua più totale disponibilità al trasferimento a Napoli.

De Zerbi regala gratis un calciatore al Napoli

A sorpresa il calciomercato del Napoli non finirà con gli arrivi di Romelu Lukaku e Scott McTominay. Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare ad Antonio Conte almeno un altro paio di rinforzi, così da rinforzare e rendere ulteriormente competitiva la rosa azzurra per questa stagione.

Dopo aver sistemato il centrocampo e l’attacco, la priorità del Napoli sono ora le fasce, con la dirigenza partenopea che potrebbe andare a pescare dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, disposto ad aiutare la sua ex squadra regalandogli addirittura gratis uno degli esuberi della sua rosa. Al momento parlare di affare fatto è piuttosto prematuro, ma De Laurentiis starebbe seriamente valutando questa soluzione considerate le condizioni favorevoli alle quali si chiuderebbe.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, il Napoli potrebbe andare a rinforzarsi sulla fascia con Pol Lirola, esterno di centrocampo ex Fiorentina e Sassuolo che potrebbe lasciare il Marsiglia in questo calciomercato con la formula del prestito gratuito. Fuori dalle rotazioni di De Zerbi, lo spagnolo potrebbe tornare a trovare fortuna in Serie A, campionato nel quale ha vissuto la sua miglior annata in carriera nel 2018/19 con la maglia del Sassuolo quando collezionò 35 presenze, 2 gol e 7 assist.

Occhi non solo a Marsiglia: le altre opzioni per il Napoli

Pol Lirola è una soluzione sulla quale il Napoli starebbe lavorando, ma non sarebbe l’unica né tantomeno la preferita. Stando ai colleghi di TMW, l’obiettivo principale della dirigenza azzurra è l’esterno del Salisburgo Amar Dedic, la cui valutazione, 15 milioni di euro, è ritenuta essere però un ostacolo piuttosto complicato da superare.

In queste ultime 48 ore il Napoli proverà a fare comunque un tentativo per il calciatore, tenendo sempre sotto controllo non solo la situazione Pol Lirola ma anche quella di Thierry Correia, esterno portoghese attualmente in forze al Valencia, in Spagna.