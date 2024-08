Napoli, salta Gilmour: il sostituto arriva dalla Turchia

Il Napoli lavora per un colpo a centrocampo. La pista Gilmour sembra essersi raffreddata e il sostituto potrebbe arrivare dalla Turchia

È un Napoli molto attivo in queste ore di calciomercato. I partenopei hanno ormai chiuso per Lukaku e McTominay e si lavora anche per un esterno destro. L’ultimo nome è quello di Zappacosta in un eventuale scambio con Raspadori. L’altra questione da risolvere nel giro di poche ore riguarda il secondo centrocampista. La pista Gilmour, dopo l’infortunio di O’Riley, sembra essersi raffreddata e i partenopei si stanno guardando intorno.

Secondo quanto riferito da Europa Calcio, il nome nuovo per il centrocampo del Napoli potrebbe arrivare dalla Turchia. Il giocatore interessa molto al club partenopeo e si potrebbe chiudere la trattiva per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. I contatti presto sono destinati ad entrare nel vivo e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: nuova idea per il centrocampo, i dettagli

L’infortunio di O’Riley ha portato il Brighton a cambiare programmi su Gilmour. Il club inglese non sarebbe più intenzionato a privarsi del giocatore o almeno lo farebbe per una cifra importante. Per questo motivo in casa Napoli si sta lavorando a delle alternative in grado di poter ambire a raggiungere traguardi di livello. E uno dei nomi seguiti da Manna per rinforzare la rosa di Conte gioca in Turchia.

Stiamo parlando di Batista Mendy, 24enne del Trabzonspor. Diciamo che le sue caratteristiche sono un po’ differenti da quelli di Gilmour, ma si tratta di un calciatore in grado anche di ricoprire il ruolo di centrale di difesa e per questo motivo non è da escludere la possibilità di un tentativo già nelle prossime ore. A tutto questo bisogna aggiungere anche la possibilità di mettere sul piatto una cifra di 10 milioni di euro.

Si tratta di una opportunità importante e a questo punto vedremo se il Napoli deciderà davvero di puntare su Mendy oppure si opterà su un giocatore differente. Di certo è un nome che stuzzica e non poco la dirigenza partenopea.

Mercato Napoli: Mendy piace per il centrocampo

Mendy è un calciatore ritenuto di talento e per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo e portarlo alla corte di Conte in queste ultime ore di calciomercato. Naturalmente non mancano le alternative e a breve toccherà a Manna sciogliere le riserve.