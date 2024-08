Avversario provoca il figlio: la dura reazione di Insigne [VIDEO]

L’avventura di Lorenzo Insigne in Canada prosegue tra mille polemiche. L’ultima riguarda una dura reazione nei confronti di un avversario

Lorenzo Insigne in Canada continua ad essere sempre al centro di diverse polemiche. Questa volta l’ex capitano del Napoli è finito al centro di una polemica per una dura reazione avuta nei confronti di un avversario. Una vicenda che ha ancora diversi punti da chiarire perché non è chiaro cosa si siano detti in campo. La certezza è rappresentata dal fatto che c’è voluta in campo la sicurezza per riportare la calma.

Una vicenda che ha fatto il giro del web e non sono mancate le critiche. Sono in corso tutte le ricostruzioni del caso per provare a capire cosa ha provocato la rissa. Ma di certo si tratta di un qualcosa che è destinata ancora a tenere banco per diverso tempo e magari dopo questa vicenda si potrebbe fare anche un passo indietro e magari pensare al ritorno in Italia.

Insigne e la rissa con un avversario: cosa è successo

La rissa tra Insigne e il suo avversario è stata testimoniata dai social. Stando alle immagini, si vede Lorenzo Insigne giocare in campo con i figli al termine della partita contro il Forge, valida per le semifinali di Canadian Championship 2024. Ad un certo punto uno dei bambini grida qualcosa in direzione di Ampomah, avversario del padre in campo e da qui è scoppiata una vera e propria rissa.

Il calciatore, infatti, ha risposto ed è nato un battibecco con Insigne. In campo è intervenuta la sicurezza per placare la situazione e mettere fine a questa rissa. Per il momento non è assolutamente chiaro cosa possa aver detto il figlio di Insigne al calciatore, ma di certo si è trattato di una frase che ha fatto scattare la rabbia dell’avversario fino ad avere un battibecco con l’ex Napoli.

Una vicenda che sta facendo molto discutere anche sui social. In molti hanno criticato il comportamento di Lorenzo Insigne, ma c’è anche chi lo difende. Di certo si tratta di un episodio che conferma come l’esperienza in Canada dell’ex Napoli non prosegue secondo i piani e non mancano le difficoltà a causa anche di episodi simili. Non è da escludere che questa vicenda possa magari il calciatore a valutare di ritornare in Italia.