Colpo last minute: rinforzo a centrocampo, ecco Cristante

Bryan Cristante sembra essere in uscita dalla Roma. Su di lui c’è il forte interesse di una big di A: possibile colpo last minute nel nostro campionato

Il presunto litigio con De Rossi aumenta la possibilità di un addio di Cristante alla Roma. Il calciatore non sembra più rientrare nei piani dei giallorossi e per questo motivo nelle prossime ore si proverà a trovare una soluzione per consentire al giocatore di andare a giocare e al club di alleggerire il monete ingaggi.

E una big di Serie A potrebbe piazzare un colpo di calciomercato last minute. Cristante piace molto al club e sono in corso tutti i ragionamenti del caso sulla possibilità di riuscire a chiudere l’affare. Il suo arrivo è legato ad una uscita oltre che naturalmente ad un accordo economico diverso da quello che si ha con la Roma. Presto si entrerà nel vivo della trattativa per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato: Cristante resta in Serie A, ecco con chi firma

L’idea dell’addio di Cristante alla Roma è nata principalmente in queste ultime ore. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Frattesi, ma da parte dell’Inter non c’è stata mai una apertura. Così un altro club potrebbe decidere di affondare il colpo per togliersi una soddisfazione importante e dare il giocatore al tecnico.

Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina potrebbe approfondire la questione Cristante in caso di partenza di Amrabat. Il centrocampista rappresenta il giocatore giusto per la squadra di Palladino, ma stiamo parlando di una operazione non semplice considerando i 4 milioni di ingaggio e la richiesta della Roma. Sono in corso comunque i ragionamenti del caso per capire meglio la fattibilità dell’affare.

Il giocatore piace molto a Palladino e si potrebbe entrare nel vivo solamente dopo la partenza di Amrabat. Per questo motivo si tratta di un colpo destinato a diventare realtà negli ultimi giorni di calciomercato e vedremo se alla fine si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure si opterà su profili differenti.

Mercato: la Fiorentina pensa a Cristante

