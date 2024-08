Calciomercato: dopo la cessione arriva Rabiot, sta firmando

Il futuro di Adrien Rabiot sta per essere definito. Il centrocampista è pronto a firmare con una big subito dopo la cessione. Le ultime

Giorni decisivi per il futuro di Rabiot. Il francese, svincolato ormai dallo scorso 30 giugno quando il suo contratto con la Juventus è scaduto, continua la ricerca della nuova squadra e nel giro di poco tempo potrebbero esserci novità molto importanti. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, una big di Serie A potrebbe puntare su di lui dopo una cessione importante e il fatto di poter firmare a settembre aumenta le possibilità di vederlo in campo ancora nel nostro campionato.

Ormai mancano meno di 48 ore alla chiusura del calciomercato e chiudere un colpo importante a centrocampo non è facile. Per questo motivo il nome di Rabiot ritorna ad essere nuovamente in pole position. Il francese è svincolato e potrebbe unirsi al club anche a sessione finita. Sono in corso le valutazioni del caso e nel giro di poco tempo sono attese novità importanti.

Mercato: Rabiot in Serie A, ecco con chi firma

Il futuro di Rabiot potrebbe essere in Serie A. Si è parlato molto di un interesse da parte del Manchester United, ma i Red Devils alla fine non hanno affondato il colpo. Questo sembra aver dato il via libera alla possibilità di una permanenza nel nostro campionato e nelle prossime ore sono attese delle novità molto importanti.

Il Milan, infatti, non molla la pista Rabiot in questo calciomercato. L’entrata di un centrocampista è legata alla partenza di Bennacer e questa potrebbe avvenire a sessione italiana chiusa visto che in Arabia la deadline è fissata il 6 settembre. A quel punto l’unico nome possibile è quello del francese. Il fatto di essere svincolato gli consente di poter firmare anche nei primi giorni del prossimo mese e quindi avremo un quadro più chiaro solamente nelle prossime ore.

Ma il Milan sogna di dare a Fonseca un centrocampista come Rabiot per alzare il livello della rosa. Un obiettivo non semplice per le sue richieste economiche. Ma i contatti sono in corso e presto sarà presa una decisione.

Rabiot-Milan: firma possibile

La pista Rabiot–Milan potrebbe accendersi anche a calciomercato chiuso. Tutto dipenderà dalla partenza di Bennacer. Se l’algerino dovesse lasciare i rossoneri entro il 6 settembre, Moncada potrebbe chiudere per l’ex Juventus. Anche se un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore.