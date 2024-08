Mercato Napoli, ecco il difensore per Conte: lo porta Mertens

Mercato Napoli, sono ore frenetiche queste ultime per i partenopei, a caccia dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Antonio Conte. In tal senso, arriva la svolta inattesa per il difensore che aveva chiesto il tecnico. Si tratta di un colpo di scena possibile anche con Mertens sponsor di questo affare.

Si tratta di tre giorni che saranno verosimilmente frenetici per Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro. Dovrà regalare ad Antonio Conte, o quanto meno provarci, almeno un centrocampista centrale ed un laterale destro, dal momento che sono queste le priorità fissate dallo staff tecnico.

Nonostante questo, però, qualcosa serve anche in difesa. O almeno questa è la forte sensazione a riguardo. Il terzetto titolare è composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con Rafa Marin e Juan Jesus alle loro spalle. In termini numerici ne servirebbe almeno un altro ed in tal senso le ultime notizie vanno proprio in questa direzione.

Mercato Napoli, svolta per il colpo in difesa

Come da Antonio Conte spiegato ad inizio anno, vede molto bene in quel ruolo anche Matias Olivera, ma si tratterebbe pur sempre di un profilo adattato in quel ruolo. Le perplessità riguardano soprattutto le ultime prestazioni poco incoraggianti fornite da Juan Jesus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da DailyNews24, infatti, il Napoli potrebbe profare l’affondo nelle ultimissime ore di calciomercato per Davinson Sanchez, centrale di difesa colombiano attualmente in forza al Galatasaray di Dries Mertens. Si tratta di un calciatore che da diverso tempo viene accostato al Napoli e si potrebbe arrivare ad una svolta proprio nelle prossime ore.

Napoli, occhi in casa Galatasaray per l’ultimo colpo

E’ un calciatore che in carriera ha già giocato anche in una difesa a tre e che ha maturato una grande esperienza internazionale con le maglie di Ajax, Tottenham e, per l’appunto, il Galatasaray. Anche in Turchia, nelle scorse settimane, si è parlato di questo nome ed arrivano anche notizie sulle cifre che servono..

I turchi, infatti, valutano Sanchez una cifra che si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro, ma se il calciatore dovesse far pressione per sfruttare la chance di vestire la maglia del Napoli tutto potrebbe cambiare. Si attendono sviluppi, anche se risulta difficile immaginare che possano chiudersi tre colpi negli ultimi tre giorni. Il mediano ed il laterale destro sono le priorità di Conte.