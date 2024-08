Sarri torna in panchina in Italia: esonero deciso

Maurizio Sarri è uno degli allenatori più apprezzati in giro ed ora è pronto a sorpresa a rientrare in panchina in Italia. Il club, infatti, ha deciso di esonerare il proprio attuale allenatore e di puntare proprio sul toscano. Si tratta di una notizia che spiazza tutti, andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Ha sempre raggiunto nella sua carriera dei risultati di altissimo profilo, ovviamente compatibilmente con le possibilità della società e con il materiale umano che aveva a disposizione. Alla Lazio, purtroppo, il finale non ha dato giustizia al percorso fatto, con lo spogliatoio che è collassato su sé stesso, metaforicamente parlando.

Si è dimesso proprio per delle incomprensioni che si erano create nel gruppo squadra, che non remava più dalla stessa parte, ma le sue doti da condottiero e da stratega sono fuori discussione. In tal senso, un altro club a sorpresa ha deciso di esonerare il proprio allenatore ed è pronto a puntare proprio su Maurizio Sarri. Andiamo a vedere le ultime.

Il tecnico toscano è pronto a tornare in panchina: colpo di scena

Non ha nascosto il suo dispiacere per il fatto che questa estate nessun club abbia bussato alla sua porta. Il toscano è anche questo: un profilo che non ha particolari peli sulla lingua. In tal senso, però, tutto sta per cambiare a quanto pare, dal momento che un club vuole affidargli la propria panchina.

Stando a quanto raccontato da TeleNord, la Sampdoria sta per esonerare Andrea Pirlo e si sta guardando attorno. Il nome più suggestivo per raccoglierne l’eredità è quello di Maurizio Sarri, per l’appunto, a cui verrebbe affidata una squadra che avrebbe sin da subito l’obiettivo di puntare alla promozione in Serie A.

Sarri nuovo allenatore: esonero e rivoluzione in panchina

Al momento si tratta di una suggestione più che altro a causa dei costi di questo affare. Un altro aspetto da considerare è che in Serie A c’è la panchina del Milan che potrebbe, visto il pessimo inizio di Fonseca, diventare presto una grande opportunità per lui.

In ogni caso, l’ipotesi di vedere Maurizio Sarri di nuovo in panchina alla guida della Sampdoria è sicuramente suggestiva. Vediamo se sarà solo un sogno di fine estate o se si trasformerà in qualcosa di più concreto. Si attendono sviluppi.