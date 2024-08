Mercato Napoli, colpo dall’Atalanta: Raspadori pedina di scambio

Mercato Napoli, arriva il colpo di scena. Gli azzurri affondano il colpo per chiudere con l’Atalanta per un profilo molto gradito ad Antonio Conte. La pedina di scambio per definire questa operazione è Giacomo Raspadori, che dunque si prepara a passare in nerazzurro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo, come si suol dire in questi casi, la voce grossa in questa sessione di mercato, dal momento che hanno già piazzato diversi colpi di primissimo profilo. Non sono nomi di poco conto i vari Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola, Romelu Lukaku e Scott McTominay.

In questi ultimi tre giorni di calciomercato che mancano, però, la squadra va completata. Sia con qualche cessione che con qualche innesto, per renderla ancor di più ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. In tal senso, il Napoli si prepara a tornare alla carica con l’Atalanta per un calciatore gradito a Conte. Con Raspadori pedina di scambio.

Mercato Napoli, scambio con l’Atalanta: le ultime

E’ stata messa in piedi una autentica rivoluzione in casa Napoli, come aveva chiesto Antonio Conte per rialzare la testa dopo il disastro della passata stagione. Cambio di modulo, tanti nuovi innesti ed una ciliegina sulla torta ancora da mettere. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ emersa ieri, infatti, la notizia di un interessamento da parte dell’Atalanta nei confronti di Giacomo Raspadori, che invece al Napoli ha faticato tantissimo nell’ultimo anno. In tal senso, l’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola avanza la possibilità di uno scambio molto interessante tra gli orobici ed i partenopei.

Napoli, occhi in casa Dea: Raspadori il profilo sacrificato

Il nome dell’Atalanta che sarebbe finito nei radar dei partenopei è quello di Davide Zappacosta. Il Napoli, come è noto, ha bisogno ancora di un esterno destro per completare la rosa e si starebbe dunque riflettendo sulla possibilità di arrivare ad un giocatore esperto nel ruolo e con una grande esperienza alle spalle.

Detto di questo interessamento del Napoli per l’ex calciatore del Torino, c’è da dire che andrebbe poi trovata la quadra sulla cifre e non sarà assolutamente facile, soprattutto tenendo conto del fatto che i tempi stringono. Si attendono sviluppi su una pista però da seguire attentamente in questo scatto finale di calciomercato.