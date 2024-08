Napoli, affare Folorunsho: intreccio con la Juventus

Folorunsho è pronto a dire addio al Napoli. Ormai si allena a parte da settimane, ma che intreccio con la Juventus: ecco l’affare a sorpresa

Un nuovo colpo a sorpresa con l’intreccio a sorpresa con la Juventus. Il presidente De Laurentiis è stato uno dei protagonisti indiscussi della sessione estiva di calciomercato. Il numero uno del club partenopeo ha dimostrato di mettere a segno colpi interessanti da affidare subito ad Antonio Conte nonostante il decimo posto della scorsa stagione.

Circa 48 ore alla chiusura del calciomercato in Italia con il Napoli sempre protagonista in entrata ed in uscita. Il presidente De Laurentiis vorrebbe chiudere rapidamente la cessione di Osimhen, ma finora non è ancora arrivata l’offerta che accontenta tutti. Ore intense per trovare così la giusta soluzione, ma attenzione anche all’addio di Folorunsho che vive ormai da separato in casa. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare, ma va monitorata così la nuova pista in casa Juventus.

Napoli, addio Folorunsho: ecco dove giocherà

Ancora poche ore, poi si conoscerà il futuro di Folorunsho e non solo. Gianluca Gaetano sarà un nuovo giocatore del Cagliari, mentre Mario Rui potrebbe restare bloccato a Napoli.

Il Napoli continua a lavorare attivamente sul fronte acquisti e cessioni: ecco la chiave per trovare subito la sua prossima squadra. Una voglia immensa di allestire una rosa competitiva, ma l’ex centrocampista dell’Hellas Verona si allena ormai da settimane fuori rosa. Una decisione di Antonio Conte che non lo vede più nei suoi piani tattici: ecco l’ultim’ora davvero decisiva con la Juventus.

Come svelato da La Repubblica Folorunsho è sempre nel mirino della Lazio, ma il patron Lotito sta monitorando attentamente la pista che porta al centrocampista della Juventus Arthur. Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, il brasiliano è tornato a Torino ma non rientra nei piani di Thiago Motta. Ultime ore frenetiche di calciomercato con il colpo ad effetto per rinforzare la mediana di Baroni.

Folorunsho dovrà subito trovare la sua prossima destinazione: un momento decisivo con il tempo che stringe sempre di più. Ormai ci siamo per trovare così la giusta destinazione per ritornare in campo da protagonista assoluto. Anche Arthur non ha mai fatto parte del gruppo squadra di Thiago Motta: il ds Giuntoli gli sta trovando la giusta soluzione proprio nelle ultime ore di calciomercato.