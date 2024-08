Napoli, lunga squalifica: ecco quali partite salterà

Una lunga squalifica per il calciatore del Napoli: ecco quali gare salterà, l’ultim’ora per spiegare l’accaduto. Spunta la verità

La CONMEBOL ha diramato così la lunga lista degli squalificati in casa Uruguay: il terzino del Napoli, Mathias Olivera, salterà le prossime tre sfide della Celeste. Buone notizie per Antonio Conte che potrà continuare ad allenare con il terzino uruguaiano arrivato soltanto a Castel di Sangro dopo la Copa America.

Diversi calciatori dell’Uruguay avevano affrontato in tribuna alcuni tifosi colombiani durante la semifinale di Copa America disputata lo scorso luglio. Ora la mano pesante del Giudice sportivo che ha voluto condannare le azioni di Olivera e compagni. Le sanzioni saranno tutte scontate durante le sfide di qualificazione sudamericane ai Mondiali del 2026.

Conte sarà contento di questa lunga squalifica in modo tale da continuare a lavorare con il terzino del Napoli durante i giorni di sosta Nazionale. Olivera non partirà con l’Uruguay, ma sarà a disposizione dell’allenatore azzurro anche dopo la sfida con il Parma. Finalmente è arrivato il comunicato ufficiale del club partenopeo con tutte le novità nel dettaglio: saranno mesi di lavoro duro per Conte in modo da riportare il Napoli tra le primissime posizioni in classifica.