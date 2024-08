Napoli, colpo dalla Serie B: nuovo rinforzo per Conte

Il Napoli continua a monitorare attentamente anche i colpi dalla Serie B: ecco il nuovo rinforzo per Conte. Finalmente ecco tutta la verità

La dirigienza partenopea lavora senza sosta per ingaggiare i migliori prospetti sul fronte calciomercato. In attesa di vendere Victor Osimhen, il presidente De Laurentiis è voglioso di regalare nuovi colpi ad Antonio Conte. Ecco la nuova idea dalla Serie B per un nuovo innesto da urlo.

I tifosi sono entusiasti dell’operato del presidente De Laurentiis negli ultimi giorni: ora manca la ciliegina sulla torta, ma le novità più interessanti arrivano anche dalla cessione di Victor Osimhen. Il calciomercato del Napoli continua a regalare innesti di qualità ad Antonio Conte, garanzia dei successi futuri della squadra azzurra.

Nonostante il decimo posto collezionato nella passata stagione, De Laurentiis è riuscito a spendere più di 100 milioni sul fronte acquisti. Una nuova pazza idea di calciomercato proveniente dalla Serie B per puntellare sempre di più la rosa a disposizione di Conte.

Napoli, affare anticipato: la verità per il nuovo innesto

Ora arriverà la cessione ufficiale di Victor Osimhen che è pronto a dire addio definitivamente al Napoli: Chelsea e Arabia Saudita saranno le possibili destinazioni dell’attaccante nigeriano.

La dirigenza partenopea è riuscita così ad allestire una rosa super competitiva: da Romelu Lukaku a McTominay, il presidente De Laurentiis non ha voluto badare a spese in attesa di chiudere la cessione di Osimhen. Ecco la suggestione anche dalla Serie B per provare subito a chiudere l’ennesimo colpo di prospettiva.

Antonio Vergara continua ad entusiasmare tutti con la maglia della Reggiana. In prestito dal Napoli, il centrocampista napoletano è pronto per vivere la sua avventura in Prima squadra. Negli ultimi mesi si è allenato a parte per recuperare dal brutto infortunio al ginocchio: ora per lui già due gol ed un assist in Serie B.

Ora Vergara potrebbe essere anche richiamato alla base in vista di gennaio: un rinforzo utile per Conte con un elemento giovane di prospettiva assoluta. Un innesto di qualità in grado di ricoprire anche diverse posizioni dal centrocampo in su.

Dopo l’imminente addio di Gianluca Gaetano che passerà al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro, Vergara potrebbe rappresentare il futuro del centrocampo azzurro. Un nuovo rinforzo in vista di gennaio con il lavoro portato avanti dalla dirigenza partenopea.