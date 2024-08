Napoli, visite mediche saltate: svelato il problema

Il Napoli vuole chiudere nuove operazioni di mercato in attesa di vendere Osimhen. Saltano le visite mediche, scopriamo tutta la verità

La dirigenza partenopea è orientata a chiudere le prossime operazioni di calciomercato. Osimhen è verso più lontano dal Napoli: Chelsea e Arabia Saudita le sue possibili destinazioni, ma sono sorti nuovi problemi per le visite mediche per il prossimo colpo in casa azzurra.

Il presidente De Laurentiis vuole confermarsi ad alti livelli nonostante il decimo posto in classifica della passata stagione. Il Napoli è al lavoro per chiudere nuovi colpi, ma pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora sulle visite mediche saltate: ecco cosa manca alla chiusura ufficiale dell’affare. Saranno ancora ore frenetiche in casa azzurra dopo le visite mediche di Romelu Lukaku: sarà il belga l’attaccante del Napoli.

Napoli, l’intoppo dell’ultim’ora: cosa succede ora?

Un nuovo intoppo di calciomercato arrivato negli ultimi minuti: l’affare non si è ancora concretizzato, conosciamo i dettagli dell’operazione. Il Napoli vuole puntare in alto pensando a nuovi colpi da urlo in ottica futura: scopriamo quando arriverà la chiusura definitiva del colpo a centrocampo.

Un momento decisivo per chiudere così le ultime trattative di calciomercato in ottica futura. Ecco l’intoppo di pochi minuti fa: scopriamo i dettagli dell’operazione che non è stata ancora formalizzata. Ormai ci siamo: la chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato è sempre più vicina.

Come riportato da Sky Sport il centrocampista del Manchester United, McTominay, non è ancora arrivato a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart. Un nuovo intreccio di calciomercato da risolvere nelle prossime ore: con i Red Devils il presidente De Laurentiis sta sistemando gli ultimi documenti. Il suo arrivo è stato posticipato soltanto di qualche ora: nella giornata di giovedì 29 agosto sarà possibile vedere lo scozzese sbarcare in Italia.

Situazione differente per Gilmour che potrebbe restare così al Brighton dopo l’infortunio del neo-acquisto O’Riley. Il Napoli ci aveva puntato tanto trovando l’accordo con il giocatore: ora potrebbe saltare l’operazione in maniera definitiva. Tutto dipenderà anche dalle cessioni di Gaetano e Folorunsho, mentre Mario Rui non ha trovato ancora una destinazione per il prosieguo della sua carriera.

Ora si aspetta soltanto la firma sul contratto di Romelu Lukaku, poi ci sarà tempo per chiudere anche l’affare con il Manchester United per McTominay. Saranno 48 ore scoppiettanti a partire da stanotte in casa azzurra.