Napoli, affare con l’Atalanta: scambio con Raspadori

Raspadori improvvisamente può partire subito: ecco l’affare con l’Atalanta, la svolta dell’operazione. Scambio in vista, i dettagli

L’arrivo di Romelu Lukaku cambierà subito le gerarchie dell’attacco a disposizione di Antonio Conte. Raspadori può già salutare gli azzurri dopo aver giocato titolare contro il Bologna: una svolta decisiva per l’affare in attacco, scopriamo i dettagli dell’operazione. Il Napoli potrebbe così approfittarne: ecco cosa manca alla squadra azzurra.

Il calciomercato del Napoli può regalare ancora una volta risvolti incredibili. Ora Raspadori può partire subito con un colpo di scena suggestivo con l’affare con l’Atalanta: ecco tutta la verità per accontentare anche l’ex Sassuolo. Il club bergamasco continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato.

Dopo l’addio di Koopmeiners, l’Atalanta è pronta a sferrare l’assalto vincente per rinforzare ancor di più il reparto offensivo. Apprezzato da tutti per le sue qualità tecniche ed umane, ora può arrivare subito l’addio a sorpresa. Ecco tutti i dettagli sul possibile affare tra i due top club italiani.

Napoli, assalto a Raspadori: la verità dell’affare

Un nuovo colpo di scena in casa Napoli con il fronte calciomercato sempre molto attivo. La sessione estiva terminerà a mezzanotte del 30 agosto: c’è anche qualche ore per sorprendere tutti con trattative last-minute. Scopriamo ogni dettaglio dell’operazione Raspadori pronto a vestire la maglia dell’Atalanta.

Secondo riportato pochi minuti dall’esperto di calciomercato, Giacomo Raspadori è stato richiesto dall’Atalanta nelle ultime ore. L’attaccante del Napoli, titolare contro il Bologna, non sembra far parte più della lista degli incedibili di Antonio Conte dopo l’arrivo di Antonio Conte. Simeone sarà l’alternativa dello stesso attaccante belga, ma tutto si deciderà nelle prossime ore con la proposta di scambio a sorpresa.

Il Napoli ha urgenza di rinforzare le corsie esterne e il reparto difensivo con innesti di qualità internazionale: Gasperini potrebbe subito lasciar andar via qualche giocatore per accontentare il Napoli. Saranno ore decisive per mettere a segno nuove operazioni importanti per accontentare sempre di più Antonio Conte.

Dopo la sfuriata contro il Verona la dirigenza partenopea si è mobilitata chiudendo diversi colpi da urlo: ora spetterà allo stesso allenatore del Napoli trovare la giusta quadratura del cerchio per puntare in alto.

Una voglia improvvisa per giocare con maggiore continuità: Raspadori vuole subito guardarsi intorno per trovare così una destinazione a sorpresa. Una vera trattativa non è ancora stata avviata, ma può succedere di tutto da qui a breve con la svolta decisiva.