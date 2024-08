Napoli, è arrivato Lukaku: c’è una clausola da 15 mln, la condizione

Romelu Lukaku è pronto a diventare il nuovo attaccante del Napoli: spunta una clausola a sorpresa, ecco l’unica condizione

Una voglia matta di iniziare subito una nuova avventura con la maglia del Napoli. Dopo Inter e Roma, l’attaccante belga sarà a completa disposizione di Antonio Conte. Un’operazione da 30 milioni di euro per ingaggiare subito Romelu Lukaku, ma nelle ultime ore è spuntata anche una clausola a sorpresa.

Una nuova avventura italiana per Romelu Lukaku. Sbarcato da poche ore a Roma, l’attaccante belga si è sottoposto alle visite mediche con il club partenopeo a Villa Stuart. Finalmente il presidente De Laurentiis ha chiuso la trattativa con il Chelsea, ma è spuntata una nuova clausola da 15 milioni di euro: scopriamo tutta la verità sull’operazione.

Un momento decisivo per continuare la sua carriera da protagonista: anche senza Europa, il belga ha accettato la destinazione Napoli vista la presenza di Antonio Conte. Conosciamo tutti i dettagli dell’affare con il Chelsea: ecco il retroscena sulla presenza della clausola.

Napoli, svolta per Lukaku: ecco la verità sulla clausola

L’attaccante belga si è allenatore regolarmente con l’Under 21 belga negli ultimi giorni. Conte lo conosce molto bene dopo l’avventura condivisa all’Inter culminata con la vittoria dello Scudetto. Ecco i dettagli sulla clausola inserita sull’affare realizzato dal presidente De Laurentiis.

Novità in vista per il nuovo contratto che firmerà nelle prossime ore l’attaccante belga. Lukaku non vede l’ora di indossare la maglia del Napoli per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Conte l’ha voluto a tutti i costi: nel frattempo il presidente De Laurentiis vuole cedere proprio al Chelsea Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, l’ex Roma firmerà un contratto fino al 2027 arrivando a guadagnare 6,5 milioni a stagione. Il Chelsea ha accettato i 30 milioni di euro più 15 milioni di bonus che ci sarà soltanto in caso di rivendita nei prossimi tre anni.

Dopo le visite mediche a Villa Stuart volerà subito a Napoli: soltanto nella giornata di giovedì sosterrà il primo allenamento con la squadra azzurra. Conte lo abbraccerà subito dopo una lunga operazione: ecco l’intreccio di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo del Napoli.

Saranno giorni decisivi per chiudere altre operazioni in casa azzurra: in arrivo anche McTominay dal Manchester United per rinforzare il centrocampo a disposizione dell’allenatore del Napoli.