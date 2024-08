Napoli, botto di fine mercato: regalo da 30mln per Conte

Il Napoli non si ferma ed in sede di calciomercato continua a lavorare per accontentare Antonio Conte. In tal senso, i partenopei lavorano adesso al colpo da 30 milioni per l’esterno che può, di conseguenza, essere per davvero il grande botto di fine mercato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono stati senza ombra di dubbio tra i grandi protagonisti di questa sessione di mercato. Sono stati tanti i colpi centrati dalla dirigenza, che ha provato, compatibilmente con le proprie possibilità, ad accontentare tutte le richieste di Antonio Conte. Sono stati fatti, in tal senso, degli sforzi enormi pur di accontentarlo.

I quattro colpi piazzati, a cui vanno aggiunti Spinazzola e Rafa Marin, più importanti fino a questo momento sono stati Buongiorno, David Neres, Romelu Lukaku e Scott McTominay, che sembra in dirittura d’arrivo. In tal senso, però, può arrivare un altro colpo di fine mercato da 30 milioni per l’esterno da regalare a Conte.

Colpo di fine mercato per gli azzurri: esterno per Conte

Nel gioco delle coppie, a questa squadra manca ancora un centrocampista centrale ed un esterno destro che si vada ad alternare con Pasquale Mazzocchi. Gilmour, per il primo ruolo, è il principale indiziato, ma attenzione anche alle novità che arrivano per il laterale di destra.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, è da tenere in considerazione il nome di Vanderson per la fascia destra. Il terzino del Monaco, infatti, piace da tempo al Napoli, che non ha mai abbandonato questa pista. Negli ultimi giorni di calciomercato, con il calciatore da tempo desideroso di cambiare aria, potrebbero arrivare sviluppi importanti.

Napoli, 30 milioni per l’esterno brasiliano: le ultime

Classe 2001, è un calciatore dal potenziale enorme e che al Monaco, in Ligue 1, ha fatto molto bene, al punto da attirare l’interesse di tante realtà del calcio internazionale. Ciò che fin qui ha sempre frenato questa operazione è la valutazione di 30 milioni che fa di lui il club monegasco, che ha spaventato anche il Tottenham, altro club da sempre attento a Vanderson.

Va da sé che, senza la cessione di Victor Osimhen, diventa impossibile per il Napoli immaginare di affondare seriamente il colpo per questo calciatore. Con il Chelsea, però, che ci sta provando per il nigeriano, attenzione a questa pista che, a quanto pare, potrebbe aprirsi in questi ultimi giorni.