Cessione Osimhen, svolta Chelsea: nuovo scambio sblocca l’affare

Cessione Osimhen, sono ore frenetiche da questo punto di vista ed ora arriva il punto di svolta nella trattativa con il Chelsea. La soluzione ideale per il Napoli potrebbe essere lo scambio ed in tal senso verrebbe accontentato anche Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

In casa Napoli a bloccare questi ultimi giorni di calciomercato c’è ovviamente la situazione legata al bomber nigeriano. Ormai in rottura totale con il club, il calciatore non si è praticamente mai allenato con il resto dei compagni, anche per scelta della stessa società. Era manifesta, in tal senso, la reciproca volontà di separarsi.

Superato ormai il sogno di vedere la clausola rescissoria da 130 milioni di euro pagata, adesso Aurelio De Laurentiis per Osimhen si accontenterebbe anche di una cifra nettamente più bassa. In tal senso, nelle ultime ore è tornato alla carica il Chelsea ed ora arriva la svolta con lo scambio che può accontentare tutte le parti in causa.

Cessione Osimhen, arriva la svolta con il Napoli

Anche per ammissione dello stesso allenatore Enzo Maresca, infatti, il Chelsea sta continuando a valutare seriamente la possibilità di prendere un nuovo centravanti. La squadra, se intende davvero puntare con decisione almeno alla Champions League, deve alzare il proprio livello tecnico, oltre che di gioco. E chi meglio di Osimhen.

In tal senso, però, il Napoli al contempo sta pensando anche a come completare la linea mediana. L’infortunio occorso ad O’Riley può mettere seriamente nelle condizioni il Brighton di bloccare l’addio di Gilmour e per questo il mediano per Antonio Conte potrebbe arrivare proprio nell’ambito di questo scambio con il Chelsea.

Napoli, scambio con il Chelsea la chiave per il nigeriano

In passato, infatti, il Napoli è stato accostato più volte in Inghilterra al profilo di Carney Chukwuemeka, roccioso centrocampista centrale del Chelsea che ha un grande futuro davanti a sé. E chissà che nell’ambito di questa trattativa per la cessione di Victor Osimhen non possa riemergere anche questo discorso.

D’altronde, con una soluzione come quella del prestito, potrebbero essere accontentati tutti. Il Napoli, che si regalerebbe un centrocampista a prezzo di saldo. Il Chelsea, che vedrebbe un suo talento valorizzato. E lo stesso Chukwuemeka, che troverebbe sicuramente maggiore spazio. Si attendono sviluppi. Al momento siamo nell’ambito delle ipotesi.