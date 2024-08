Mercato Napoli, colpo inatteso dalla Lazio: lo scambio è la chiave

Mercato Napoli, arriva la notizia che può cambiare tanto lo scatto finale di questa sessione estiva. L’affare a sorpresa arriva direttamente dalla Lazio, con la quale si lavora ad uno scambio che può fare felici davvero tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie in senso assoluto.

Gli azzurri non si fermano in sede di mercato, dal momento che la squadra ha bisogno ancora di diversi colpi. La priorità, in tal senso, è quella di regalare ad Antonio Conte i calciatori di cui ha bisogno. Nelle prossime ore si sottoporranno alle visite mediche sia Lukaku che McTominay, due colpi di altissimo profilo.

In tal senso, però, oltre a loro due Giovanni Manna è al lavoro senza sosta per regalare al proprio allenatore almeno altri due colpi. Stiamo parlando di un centrocampista centrale, con Gilmour ad un passo, ed un esterno di centrocampo che dovrà giocare largo a destra. In tal senso, però, arriva un colpo di scena per uno scambio con la Lazio.

Mercato Napoli, colpo inatteso che arriva dalla Lazio

Per finanziare i due colpi di cui sopra, vale a dire il centrocampista centrale e l’esterno di destra, serve la cessione di Victor Osimhen. Senza di essa, è difficile chiedere alla proprietà ulteriori esborsi. Si attendono sviluppi sul fronte Chelsea, ma in tal senso andiamo a vedere le ultime su un colpo inatteso dalla Lazio.

Stando a quanto raccontato da Cittaceleste.it, infatti, in casa Napoli è da tenere in considerazione il profilo di Nicolò Casale, che è una idea che è caldeggiata dal suo agente Mario Giuffredi, lo stesso di Giovanni Di Lorenzo. Ed in tal senso le parti potrebbero seriamente imbastire uno scambio capace di accontentare tutti.

Napoli, scambio con la Lazio: le ultime sull’affare

La Lazio, come è noto, si sta muovendo sulle tracce di Folorunsho, che sta spingendo per trasferirsi in biancoceleste, dal momento che da ragazzo era un tifoso laziale. Le due parti, in tal senso, potrebbero dunque impostare questo affare sullo scambio.

Il Napoli, infatti, oltre ai due profili di cui sopra, avrebbe bisogno di un difensore centrale capace di completare il pacchetto arretrato. Se dovesse trovare riscontro questa notizia, allora bisognerà poi aspettare di conoscere la risposta degli azzurri per Nicolò Casale, in uscita dalla Lazio.