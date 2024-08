Calcio sotto shock: calciatore morto dopo un malore in campo

Calciatore morto, le notizie che arrivano in tal senso lasciano davvero di stucco tutti gli amanti di questo sport. Il giocatore in questione, infatti, dopo il malore accusato in campo, non ce l’ha fatta e si è spento con i compagni di squadra, la società ed i tifosi che sono sotto shock.

Molto spesso si guarda al mondo del calcio ed ai calciatori come a degli eroi mitologici. Come delle persone, dunque, che conducono una vita lontana da quella tipica delle persone normali. In tal senso, alcune notizie ci riportano ad avere un contatto diretto con la realtà ed a capire che non è propriamente così.

Quanto accaduto nell’episodio qui preso in esame lascia davvero tutti a bocca aperta. Il calciatore è morto in seguito ad un malore in campo. Inizialmente si pensava che la situazione fosse sotto controllo, ma nelle ultime ore il tutto è precipitato evidentemente. Con il giocatore che si è arreso ed è defunto. Andiamo a ricostruire che cosa è successo, con la notizia che lascia a bocca aperta.

Lutto nel mondo del calcio: shock per tutti

Davanti ad un lutto, nel mondo del calcio ed anche in generale nella vita, non esistono colori e bandiere. Semplicemente esistono delle persone che soffrono e che vivono situazioni analoghe a quelle con cui tutti quanti noi facciamo quotidianamente i conti. Ricostruiamo insieme questo episodio scioccante.

Il calciatore in questione è Juan Izquierdo, difensore del Nacional di Montevideo, e nella sfida di qualche giorno di Copa Libertadores contro il Sao Paulo ha accusato un malore legato ad una aritmia cardiaca. E’ stato prontamente trasportato in pronto soccorso e ricoverato in rianimazione.

Calciatore morto dopo un malore in campo: cosa è successo

Inizialmente la situazione era apparsa sotto controllo, ma nella notte tra il 27 ed il 28 agosto le sue condizioni sono peggiorate. Il calciatore aveva 27 anni, compiuti lo scorso 4 luglio, e da pochissimo tempo era diventato anche papà. Un dolore enorme, soprattutto per la sua famiglia, stravolta da una tragedia totalmente imprevedibile.

A dare la notizia è stato proprio il club di Izquierdo, il Nacional di Montevideo, attraverso un comunicato apparso sui canali social e sul sito ufficiale. Una notizia con il quale nessuno mai vorrebbe avere a che fare e che ha stravolto il destino anche del club in questione, con tutte le parti in causa visibilmente sotto shock.