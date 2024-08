Napoli: niente Gilmour, pronto il sostituto

La trattativa per Gilmour sembra essere in una fase di stallo. Il Napoli potrebbe così a sorpresa chiudere per un altro centrocampista

McTominay sì, Gilmour no. Sembra essere questa la situazione delle ultime ore in casa Napoli. L’infortunio di O’Riley ha bloccato il trasferimento dello scozzese in azzurro. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il Brighton sarebbe intenzionato ad alzare la valutazione del giocatore pur di portare i partenopei a non affondare il colpo. Non sicuramente una buona notizia per Conte che aspettava con ansia il centrocampista.

Ora, però, il Napoli potrebbe cambiare obiettivo. Niente di certo al momento considerando che sono in corso tutte le riflessioni del caso. Un nuovo tentativo Manna lo farà in queste ore nella speranza di avere una apertura da parte del Brighton. In caso di una nuova chiusura, il club potrebbe andare con forza su un altro giocatore anche se per il momento non si hanno assolutamente certezze.

Calciomercato Napoli: salta Gilmour, ecco chi arriva

Gilmour era l’obiettivo numero uno di calciomercato del Napoli per il centrocampo. Conte ha spinto sin da subito per averlo a disposizione, ma da parte del Brighton mai una reale apertura alla cessione. Qualche spiraglio era arrivato con l’acquisto di O’Riley, Il suo infortunio, però, rischia di complicare ancora una volta la situazione. Per questo motivo sono in corso tutte le valutazioni del caso e presto saranno sciolti i dubbi.

Attenzione al nome di Kone per quanto riguarda il Napoli. Il Borussia Monchengladbach ha aperto alla cessione e i partenopei potrebbero superare la concorrenza di Roma e Milan in questi giorni di calciomercato. In particolare, i rossoneri non sono convinti di puntare sul francese e i giallorossi al momento hanno altre priorità. Una situazione che potrebbe consentire al Napoli di sbaragliare gli altri club italiani, ma per il momento non si hanno certezze.

Si tratta, comunque, di un nome che stuzzica molto Conte e Manna e non possiamo escludere un tentativo già nelle prossime ore. Ma, come spiegato in precedenza, tutto dipenderà dall’eventuale partenza di Gilmour.

Mercato Napoli: Kone resta nell’orbita di Manna

Manu Koné resta un possibile obiettivo di calciomercato di Manna. Il giocatore è in uscita dal Borussia Monchengladbach e i partenopei restano una soluzione soprattutto in caso di no del Brighton per Gilmour. Prossime ore decisive per capire chi sarà il secondo centrocampista del Napoli oltre all’ormai definito McTominay.