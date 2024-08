Svolta Osimhen: contatti con Calenda, resta in Serie A

Calenda prosegue la ricerca della nuova squadra di Osimhen. Attenzione alla possibilità di una permanenza in Serie A del giocatore

Tra Chelsea, PSG e Arabia spunta un quarto incomodo? È questa la domanda che in molti si pongono su Osimhen. Le condizioni poste dal Napoli rendono l’ipotesi molto complicata, ma gli ultimi giorni di calciomercato e la voglia del giocatore di disputare la Champions League potrebbero cambiare le carte in tavola. Niente di certo al momento considerando le cifre richieste dai partenopei, ma tutto può succedere.

In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti tra Calenda e un club di Serie A. Non è da escludere che il calciatore al centro del discorso sia un altro. Ma allo stesso tempo è possibile che si sia parlato di Osimhen e della possibilità di aprire una trattativa in queste ultime ore di calciomercato. Ipotesi difficile per diversi motivi, ma lo vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.

Calciomercato Napoli: una big di A ci prova per Osimhen

In questo momento sembra molto difficile ipotizzare una permanenza di Osimhen in Serie A. Le cifre messe sul piatto da Arabia Saudita e Chelsea non sono facilmente pareggiabili. Ma c’è un particolare che in pochi prendono in considerazione: la volontà del giocatore di disputare la Champions League. Per questo motivo il nigeriano spinge per andare al PSG, ma da parte dei parigini non c’è nessuna volontà di soddisfare le richieste dei partenopei.

E a questo punto attenzione ad una possibilità in Serie A. Secondo quanto riferito da Forza Milan, ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e Calenda nelle ultime ore di calciomercato. Non è da escludere che i rossoneri abbiano tentato di capire la situazione Osimhen, ma per il momento la trattativa è più che complicata. Il Napoli non apre al prestito e le richieste del giocatore non sono assolutamente avvicinabili dal club meneghino.

Ma il tentativo c’è stato e, in caso di apertura improvvisa negli ultimi giorni di calciomercato, allora il Milan potrebbe piazzare il colpo. Ipotesi non facile al momento e per questo motivo sembra molto difficile ipotizzare un Fonseca con Osimhen in rosa almeno per il momento.

Mercato Napoli: il Milan parla con Calenda, difficile l’operazione Osimhen

L’operazione Osimhen per il Milan si preannuncia molto complicata proprio a causa delle condizioni di calciomercato imposte dal club partenopeo. Il Chelsea resta il grande favorito, ma attenzione all’Arabia Saudita. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il nigeriano difficilmente resterà nel nostro campionato.