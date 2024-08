Napoli: novità Gilmour, l’infortunio cambia tutto

In casa Napoli tiene banco la questione Gilmour. La notizia dell’ultimo ora riguarda un infortunio che potrebbe cambiare tutto

Ultimi giorni che si preannunciano impegnativi in casa Napoli. Le trattative per McTominay e Lukaku sembrano davvero vicini ad essere concluse. I giocatori sono attesi in Italia nelle prossime ore per le classiche visite mediche di rito e poi si uniranno alla corte di Antonio Conte. Possibile già una convocazione per il match di campionato, ma non è da escludere (in particolare per il belga) un rientro dopo la sosta.

Discorso diverso, invece, per Gilmour. Il centrocampista resta un obiettivo del Napoli in queste ultime ore di calciomercato e Conte continua a spingere per averlo a disposizione il prima possibile. Ma c’è un infortunio che potrebbe cambiare le carte in tavola e bloccare questo trasferimento. La decisione spetterà direttamente al Brighton anche se Manna continua ad essere molto fiducioso sulla chiusura di questa trattativa.

Calciomercato Napoli: tegola per Conte, l’infortunio blocca Gilmour

Per Gilmour sembrava davvero questione di ore. L’arrivo del sostituto per il Brighton poteva portare ad un via libera a questa trattativa, ma nelle ultime ore ecco una tegola che potrebbe cambiare il futuro dello scozzese. In corso le riflessioni e ne sapremo di più in giornata anche se dall’Inghilterra non arrivano assolutamente delle buone notizie.

O’Riley è stato costretto a lasciare il campo durante il match di Carabao Cup per un infortunio ed ora non è da escludere che il Brighton blocchi la partenza di Gilmour. Il giocatore era arrivato proprio per sostituire lo scozzese, ma questo problema fisico potrebbe costringerlo ad uno stop forzato e lungo e quindi gli inglesi potrebbero dire no alla cessione del centrocampista al Napoli. Una permanenza che il tecnico della squadra attualmente in testa alla Premier League ha sempre sperato considerando che mancano davvero pochi giorni alla chiusura del calciomercato.

Per il momento niente di certo. Si attendono gli approfondimenti medici e successivamente si prenderanno le decisioni del caso. Ma di certo l’infortunio di O’Riley non semplifica l’arrivo di Gilmour alla corte di Conte. Anzi ora il rischio è quello di dover fare i conti con un obiettivo da cambiare negli ultimi giorni della sessione estiva.

Mercato Napoli: Gilmour si complica, chi arriva?

L’infortunio di Gilmour complica l’arrivo al Napoli in questo calciomercato ed ora non è da escludere che si vada su un obiettivo diverso. Il nome potrebbe essere quello di Kone, ma non si può a prescindere chiudere la porta a possibili colpi a sorpresa last minute. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che lo scozzese è un po’ più lontano.