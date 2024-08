Napoli, nome nuovo per la fascia: colpo da 15 milioni

Il Napoli a sorpresa si fionda su un profilo nuovo per la fascia destra. L’affare è da 15 milioni di euro e si tratta di un nome che può far molto comodo ad Antonio Conte. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo, con questa notizia che stravolge gli ultimi giorni di mercato azzurri.

Il club azzurro non si ferma in sede di calciomercato ed anzi continua a lavorare in maniera frenetica in questa sessione estiva. Mancano, infatti, ormai circa 4 giorni e le operazioni necessarie sono davvero tante. Non c’è un attimo di tregua. Per amor del vero, però, le cose stanno andando molto bene fin qui, con la proprietà che ha messo in campo delle risorse economiche e finanziarie a dir poco importanti e considerevoli.

Sono arrivati, in tal senso, già profili come Buongiorno, Rafa Marin, Spinazzola e David Neres. In queste ore, invece, sono attesi in Italia sia Romelu Lukaku che Scott McTominay, che alzeranno e non poco il livello attuale della rosa a disposizione di Antonio Conte. In tal senso, però, per la fascia destra arriva un colpo di scena, con un nome nuovo che può fare davvero molto comodo al tecnico dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime in casa Napoli, con i tifosi che sono affamati di notizie.

Colpo a sorpresa a destra: affare da 15 milioni

Allo stato attuale delle cose, con Gilmour e McTominay che sembrano delle operazioni in dirittura d’arrivo, il problema principale che Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis, insieme a tutta la squadra mercato azzurra, devono risolvere è quello relativo alla fascia destra. Il solo Mazzocchi, in tal senso, non può bastare e per questo arriva l’inatteso colpo di scena.

Stando a quanto raccontato da “ZonaNapoli1926” su Twitter, emerge un nome nuovo per questo ruolo. Si tratta di Joao Mario, talentuoso e rapido terzino destro di proprietà del Porto con delle doti di spinta davvero fuori dal comune. Si tratta di un profilo che con Antonio Conte potrebbe avere una crescita importante, con delle potenzialità infinite. Andiamo a vedere i dettagli di questa operazione.

Napoli, occhi in casa Porto: Conte accontentato

Classe 2000, da tempo ha conquistato la titolarità in casa Porto, diventando presto una pedina molto preziosa. All’occorrenza è stato adattato anche nel ruolo di centrocampista di destra o addirittura di ala d’attacco.

Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Cresciuto nelle giovanili del Porto, si tratta di una icona dei Dragoes e che può fare molto comodo al Napoli. Serve, però, affondare in fretta il colpo per assicurarsi le prestazioni di Joao Mario.