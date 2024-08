Svolta Amrabat, colpo per il titolo: trattativa lampo

Anche in questo caso siamo al cospetto di una telenovela che si sta per risolvere. Sofyan Amrabat, dopo tante voci ed indiscrezioni, è pronto a salutare la Fiorentina per approdare in una squadra che gli permetterà di lottare per il titolo. Manca poco e si lavora ad una autentica trattativa lampo.

Siamo al cospetto di un centrocampista molto forte che è in grado di cambiare la faccia ed il volto del centrocampo di una squadra. Riesce, infatti, ad associare muscoli e dinamismo ad una certa qualità tecnica, grazie al fatto che ha imparato negli anni anche a giocare da vertice basso di centrocampo. E non solo da incontrista.

L’anno scorso ha realizzato il suo grande sogno di giocare nel Manchester United, ma la sua avventura ai Red Devils è durata un solo anno. Non è stato, infatti, riscattato ed è tornato alla Fiorentina, ma da tempo si parla di un suo addio. In tal senso ora, a quattro giorni dalla fine del calciomercato, arriva la svolta inattesa per Sofyan Amrabat.

Il marocchino saluta la Fiorentina: le ultime a riguardo

Il suo nome fino a questo momento è stato accostato a quelli di tante realtà del calcio internazionale. In Serie A di certo, ma anche lontano dai confini italiani. Impressionanti, in tal senso, le prestazioni offerte con la maglia del Marocco che hanno fatto accendere i riflettori su di lui.

In tal senso, stando a quanto raccontato dall’esperto di mercato e giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è pronto a tornare alla carica per Sofyan Amrabat, che è stato cercato anche dal Napoli. L’operazione, poi, è sfumata perché non si è trovata la quadra con la Fiorentina per lo scambio con Folorunsho. Ed ora Mourinho è pronto ad approfittarne.

Amrabat colpo per il titolo: le ultime su questa operazione

La speranza e la volontà di Mourinho è quella di poter allenare questo calciatore, ritenuto perfetto per la sua idea di gioco. Per renderlo possibile, però, serve una trattativa lampo, dal momento che i tempi sono molto stretti.

Nonostante questo, però, il Fenerbahce ci prova, ma dovrà fare i conti con la volontà della Fiorentina di provare a trattenere Amrabat finché sarà possibile, visto che il giocatore piace e non poco a Raffaele Palladino. Si attendono sviluppi.