Mercato Napoli, ecco il pupillo di Conte: colpo a parametro zero

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno. In tal senso arriva la svolta per il colpo a parametro zero, che farebbe davvero felice il tecnico salentino. Si tratta di un suo pupillo che può dare un grande contributo alla causa azzurra.

I prossimi quattro giorni saranno decisivi per il futuro dei partenopei. Il club di Aurelio De Laurentiis continua a lavorare da un lato per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno, dall’altro per risolvere la grana Osimhen che si trascina ormai incredibilmente addirittura da dicembre.

Con la sua cessione, anche ad un prezzo dimezzato rispetto a quello della clausola rescissoria, respirerebbero le finanze dei partenopei, troppo provate ad un mercato fin qui di primo livello. In tal senso, anche per contenere i costi, il Napoli pensa al colpo a parametro zero. E può così assicurarsi un autentico pupillo del proprio allenatore.

Mercato Napoli, colpo a parametro zero a centrocampo

Visto che sono in arrivo McTominay e Lukaku, che rappresentano due sforzi non di poco conto del club, il Napoli si sta guardando attorno in cerca anche di affari per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Ed in tal senso il colpo a parametro zero può diventare uno scenario del tutto credibile per questa compagine.

A riportare la notizia di un possibile colpo a parametro zero del Napoli è il quotidiano “La Repubblica” e si riferisce in particolar modo alla fascia destra, dove al momento c’è il solo Mazzocchi visto che Di Lorenzo ormai è diventato il terzo della difesa a tre. Ed attenzione, per questo, ad un grande pupillo di Antonio Conte.

Napoli, il pupillo di Conte a zero: colpo di scena

Stiamo parlando di Victor Moses, che ha lavorato con Conte ai tempi del Chelsea prima e dell’Inter poi, raggiungendo probabilmente i picchi più alti della sua carriera. Adesso è svincolato e chissà che non possa abbracciare nuovamente uno dei tecnici che maggiormente lo ha valorizzato.

Dopo quattro stagioni allo Spartak Mosca, si ritrova adesso svincolato e può rappresentare un colpo alla Spinazzola non di poco conto. Ricordiamo, inoltre, che essendo senza squadra può essere anche tesserato dopo la fine del calciomercato. Si attendono sviluppi.