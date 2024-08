Napoli, colpo in difesa: si decide in 72 ore

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco il colpo in difesa in 72 ore, finalmente tutta la verità

Come svelato da La Gazzetta dello Sport Mario Rui non è più convinto di volare in Brasile: l’accordo con il San Paolo era davvero ad un passo. Affari di famiglia per il terzino portoghese che non fa parte del progetto di Antonio Conte: la sua cessione è immediata nelle ultime ore di calciomercato. Il suo agente sta lavorando senza sosta per trovare una soluzione definitiva: in 72 ore tutto può succedere in attesa di una nuova soluzione a sorpresa.

Il terzino portoghese non rientra nei piani dello stesso Antonio Conte che ha subito chiarito le sue intenzioni fin dai primi giorni di ritiro a Dimaro. Ecco la novità assoluta in vista delle ultime ore di calciomercato. A breve si conoscerà la sua prossima destinazione per continuare a calcare palcoscenici importanti.