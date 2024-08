Napoli, saltano le visite mediche: Conte non ci sta

Ancora un intoppo sul fronte calciomercato Napoli: slittano ancora le visite mediche, Conte non ci sta. Vuole subito un nuovo acquisto

Un momento decisivo per chiudere l’ennesima operazione di calciomercato. Conte lo vorrebbe a tutti i costi per rinforzare la rosa a sua disposizione: ecco l’intreccio a sorpresa sulle visite mediche che slittano ancora una volta, scopriamo tutta la verità sull’operazione.

Il ds Manna è al lavoro per mettere a segno nuovi colpi da urlo in vista dei prossimi giorni di calciomercato. Venerdì 30 agosto terminerà la sessione estiva, ecco la svolta decisiva in ottica futura. Al momento sono slittate ancora una volta le visite mediche: scopriamo tutta la verità sulla mancata operazione.

Il Napoli vorrebbe subito chiudere i prossimi colpi in tempi brevi: un nuovo intoppo decisivo sul fronte calciomercato per arrivare fino in fondo. Il tempo stringe, ma il presidente De Laurentiis resta fiducioso sugli acquisti da portare a termine.

Napoli, chiusura in ritardo: l’intoppo sull’operazione in casa azzurra

Sembrava tutto fatto con l’accordo già definito: ecco l’ultim’ora a sorpresa, non c’è ancora la data precisa per le visite mediche. La volontà del giocatore dovrebbe fare la differenza ancora una volta: scopriamo i dettagli del prossimo colpo in casa Napoli.

Il Napoli continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato tra entrate ed uscite interessanti. Verso il Monza c’è Zerbin, mentre Gaetano è sempre nel mirino del Cagliari in attesa di conoscere ancora la destinazione di Folorunsho. Nelle prossime ore arriveranno anche Lukaku e McTominay dalla Premier League, ma non si è sbloccata la trattativa a centrocampo.

Come svelato da La Gazzetta dello Sport l’operazione Billy Gilmour ancora non si blocca: il giovane manager del Brigthon Hurzeler vorrebbe trattenerlo a tutti i costi nonostante l’arrivo di O’Riley dal Celtic. Dopo la grande prestazione offerta contro il Manchester United, sono cambiate le esigenze del top club inglese: l’accordo con il Napoli è già chiuso, ma ci sono ritardi notevoli sull’affare definitivo.

Un nuovo intreccio di calciomercato per sognare in grande: il Napoli vuole calare subito il tris con l’arrivo di Gilmour. La situazione è in una fase di stallo prima delle firme ufficiali. Ormai ci siamo per brindare alla fine della sessione estiva di calciomercato: Conte si aspetta un nuovo innesto di qualità nella zona centrale di campo.