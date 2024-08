Napoli, offerta last minute per Osimhen: club furbo, solo 50 mln

Il futuro di Victor Osimhen è sempre molto incerto: ecco l’ultima offerta da 50 milioni di euro, De Laurentiis infuriato. La furba proposta

Mancano soltanto poche ore alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il futuro di Victor Osimhen è sempre molto incerto: pochi minuti fa è arrivata una nuova offerta last minute per l’attaccante del Napoli. Il top club ha proposto soltanto 50 milioni di euro: scopriamo tutta la verità.

Una voglia immensa di tornare ad essere protagonista in campo come negli anni passati. Osimhen dirà ufficialmente al Napoli nei prossimi giorni, ma ancora non si conosce la sua prossima squadra. Lo stesso agente del nigeriano, Roberto Calenda, ha rivelato come il suo assistito voglia ancora giocare in Europa. Pochi minuti Sky Sport ha parlato di un’offerta last minute da 50 milioni di euro: proposta davvero furba a poche ore dalla chiusura del calciomercato.

I prossimi giorni arriverà la decisione definitiva per conoscere la prossima squadra di Osimhen: ecco la nuova offerta a sorpresa per ingaggiarlo subito con una proposta inferiore al suo reale valore.

Napoli, Osimhen può andare via: ecco l’offerta che non soddisfa De Laurentiis

Addio immediato per l’attaccante nigeriano: saranno ore frenetiche per conoscere il suo futuro. Il Napoli aspetta offerte importanti per lui, ma finora non sono arrivate proposte soddisfacenti.

Un momento decisivo per prendere subito una decisione importante per il futuro dell’attaccante nigeriano. Ecco l’ultim’ora circolata pochi minuti fa da Sky Sport: ecco la verità per chiudere l’operazione in tempi brevi.

Come svelato da Sky Sport, il PSG vuole chiudere subito il colpo per Victor Osimhen. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata un’offerta da 75 milioni proveniente dall’Arabia Saudita: ora il club francese si è fermato intorno ai 50-60 milioni di euro. Nelle prossime ore il presidente De Laurentiis dovrà effettuare una scelta: se accettare ad un valore al ribasso rispetto la clausola di 120 milioni o rifiutare tutte le proposte fino a gennaio.

In tal caso Osimhen vivrà ancora tanti mesi da separato in casa allenandosi a parte: ultime ore frenetiche di calciomercato per risolvere definitivamente il caso dell’attaccante nigeriano. Una voglia immensa per tornare a volare in campo come ha abituato in questi anni. Nel frattempo è in arrivo Romelu Lukaku che sarà così finalmente il nuovo attaccante di Antonio Conte: l’allenatore azzurro l’ha voluto a tutti i costi.