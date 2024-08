Napoli: Folorunsho in Champions, Lazio beffata

Folorunsho rappresenta uno dei giocatori in uscita dal Napoli. A sorpresa potrebbe finire in un club che gioca la Champions League

Nonostante il rinnovo firmato da qualche settimana, l’esperienza di Folorunsho al Napoli è ormai ai titoli di coda. Conte ha dato il via libera alla sua cessione e si sta lavorando per trovare la giusta soluzione. Sono diverse le squadre pronte a prendere il giocatore cresciuto nella Lazio e tra loro ci sarebbero proprio i biancocelesti. Lotito da tempo sta lavorando ad un accordo, ma per il momento la fumata bianca non sembra assolutamente vicina.

Questo rende possibile l’inserimento di altre squadre nella corsa a Folorunsho in questo calciomercato e il futuro del giocatore potrebbe essere in una squadra che gioca la Champions League. Niente di certo. Sono in corso le valutazioni del caso e nel giro di poco tempo sono in corso le valutazioni del caso.

Calciomercato Napoli: via Folorunsho, ecco con chi firma

Folorunsho nei prossimi giorni potrebbe cambiare squadra. Il giocatore non rientra più nei piani del Napoli e il suo entourage sta lavorando per trovare una soluzione. Si è parlato molto di Lazio considerando anche il fatto che il giocatore è cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e il suo obiettivo è quello di ritornare a giocare all’Olimpico. Ma non è da escludere che il mancato accordo possa portare all’inserimento di altri club.

Secondo quanto riferito da thelaziali.com, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Bologna alla ricerca di un sostituto di Cambiaghi in questo calciomercato. Il favorito per Italiano resta Ngonge (sul quale c’è anche la Lazio ndr), ma non possiamo escludere che alla fine ci possa essere un inserimento dei felsinei su Folorusnho. Il giocatore piace e potrebbe far fare il salto di qualità ai rossoblu. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quatro più chiaro.

Per il momento sono in corso le valutazioni del caso e l’ipotesi Lazio resta la preferita da parte di Folorunsho. Ma la Champions League chiama e il Bologna potrebbe sbaragliare la concorrenza e assicurarsi l’ex Bari, Reggina e Verona.

Il Bologna punta forte su Folorunsho in questi ultimi giorni di calciomercato. È un giocatore di livello e che i felsinei cercano per alzare il livello della rosa a disposizione di Italiano. La situazione al momento è corso di valutazione e nel giro di poco tempo il calciatore dovrà sciogliere le riserve.