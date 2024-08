Napoli: nuovo colpo di Manna, arriva dalla Bundesliga

Il Napoli continua a lavorare per l’esterno destro e c’è un nome a sorpresa che potrebbe fare a caso del club partenopeo. Arriva dalla Germania

Chi sarà l’esterno destro in casa Napoli? A questa domanda ad oggi non sembra essere certa una risposta. Sono diversi i nomi accostati al club partenopeo, ma per il momento possiamo dire che sono in corso riflessioni e nessuna riserva è ancora stata sciolta. Le priorità per la dirigenza sono altre e solamente negli ultimi giorni della sessione estiva si proverà a regalare questo colpo ad Antonio Conte.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, c’è un altro nome che starebbe stuzzicando la dirigenza del Napoli. Si tratta di un profilo giovane e sarebbero in corso i ragionamenti per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Non si tratta di un affare semplice da chiudere, ma un tentativo Manna lo potrebbe fare anche per capire la disponibilità della squadra a far partire il calciatore.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per la fascia, i dettagli

In questo momento il Napoli ha alcune priorità da chiudere e solo successivamente si inizierà a lavorare sull’esterno destro. Il primo dubbio da sciogliere è se puntare un difensore oppure su un centrocampista puro. Al momento non si hanno certezze e si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per trovare quel nome che possa fare a caso di Conte. Nelle ultime ore è spuntato un profilo a sorpresa che potrebbe presto arrivare alla corte del tecnico leccese.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nome in cima alla lista del Napoli ora sarebbe quello di Ebimbe del Francoforte. Sarebbero in corso i contatti con il club per capire la fattibilità di questa operazione. Molto difficile considerando che i tedeschi non pensano di privarsi del classe 2000 in questa fase finale di calciomercato. Ma la chiamata dei partenopei potrebbe cambiare le carte in tavola e magari portare il calciatore a chiedere la cessione.

Si tratta di una operazione last minute e per questo motivo la strada è ancora lunga. Il calciatore, comunque, piace a Manna per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Mercato Napoli: Ebimbe il nuovo obiettivo

Il nome nuovo per il calciomercato del Napoli è quello di Ebimbe del Francoforte. Il giocatore piace molto a Manna anche se non sarà per nulla semplice strapparlo ai tedeschi in questi ultimi giorni. Contatti in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi.