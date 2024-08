Napoli: non solo Kvara, pronto un altro rinnovo

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ma lavora anche ai rinnovi e per uno ormai è cosa fatta

È tempo di pensare anche ai rinnovi in casa Napoli. Quello di Kvaratskhelia sembra essere ormai una cosa certa, ma i partenopei lavorano con attenzione anche ad un altro prolungamento. I contatti sono in corso e presto si dovrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta di una buona notizia per Conte.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il rinnovo del contratto per il giocatore è davvero vicino e l’ufficialità potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni. La trattativa va avanti ormai da tempo ed ora i partenopei sembrano aver preso ormai la decisione di affondare il colpo per chiudere tutto e garantire al giocatore un futuro ancora la maglia azzurra. Naturalmente fino a quando non si ha la fumata bianca tutto può succedere, ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: pronto un rinnovo, i dettagli

Il Napoli guarda al futuro e si lavora per blindare alcuni dei suoi giocatori. La notizia di Kvaratskhelia è ormai una che sappiamo da tempo. Il georgiano a settembre dovrebbe firmare fino al 2029. Un prolungamento che ha come obiettivo quello di trattenere il giocatore anche in futuro. Non semplice considerando il fatto che stiamo parlando di un calciatore con l’interesse di molti club e per questo motivo la prossima estate non è da escludere a priori una sua partenza.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, anche Meret nelle prossime settimane potrebbe rinnovare. Il portiere, dato in uscita prima della partita contro il Modena, è riuscito a prendersi la scena ed ora si lavora con attenzione al prolungamento. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Sicuramente il Napoli punta a rinnovare e garantire al portiere un futuro con la maglia degli azzurri. Da settembre ogni giorno è buono per riuscire a trovare la firma.

Mercato Napoli: vicino il rinnovo di Meret

Vicino il rinnovo di Meret con il Napoli. Il portiere ha convinto e per questo motivo nelle prossime settimane si potrebbe arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Vedremo se così sarà oppure ci saranno delle novità nel giro di poco tempo sul futuro del giocatore degli azzurri.