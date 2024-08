Napoli: scelto l’esterno, arriva a zero

Il Napoli prosegue la caccia dell’esterno. Secondo ‘La Repubblica’ l’identikit del giocatore è ben chiaro nella testa di Manna e di Antonio Conte

In questi ultimi giorni di calciomercato il Napoli farà anche un esterno destro. Conte ha chiesto un rinforzo in quel ruolo vista anche la possibilità di utilizzare Di Lorenzo come braccetto. Si parla molto di Dedic o di Correia, ma secondo La Repubblica l’identikit è completamente un altro.

Stando alle ultime indiscrezioni, il profilo è nella testa di Manna e Conte e si sta lavorando duramente per trovare il giusto compromesso e portarlo alla corte del tecnico leccese il prima possibile. Il giocatore sarebbe uno di esperienza e svincolato anche se il quotidiano italiano non si è sbilanciato sul nome. Ma si tratta di un profilo che piace molto all’allenatore e si proverà a chiudere in davvero poco tempo per riuscire a farlo magari esordire già la prossima giornata di campionato.

Calciomercato Napoli: caccia all’esterno destro, c’è un nome

Il Napoli prosegue la ricerca dell’esterno destro e in queste ultime ore sembra esserci un nome che potrebbe avere l’ok di Antonio Conte. È un profilo di esperienza e svincolato che sembrerebbe corrispondere alla perfezione all’identikit fatto dal quotidiano italiano anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali.

Stiamo parlando del francese Serge Aurier, che si è svincolato lo scorso giugno dal Galatasaray. Un giocatore che ultimamente ha giocato poco anche a causa di alcuni infortuni. Ma la sua carriera parla chiaro e Conte potrebbe dare l’ok per portare a casa un calciatore di esperienza. Per il momento è solamente una indiscrezione visto che non ci sono assolutamente conferme, ma si lavora sottotraccia per regalare al tecnico un rinforzo importante e alzare il tasso di qualità della squadra.

Attenzione anche alle sorprese da Dedic a Correia, ma l’ipotesi di uno svincolato è assolutamente da tenere in considerazione visto anche quanto la squadra azzurra ha speso per piazzare colpi di livello in altri ruoli. Confronto in corso con Conte e decisioni che saranno prese nel giro di qualche giorno.

Il nome di Aurier rappresenta forse quel profilo di esperienza e low cost che potrebbe fare bene alle casse del Napoli gli sforzi economici di questi giorni. Ma l’ultima parola spetta direttamente a Conte e per questo motivo si preferisce attendere e non affondare il colpo almeno fino a quando non si hanno certezze.