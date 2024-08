Napoli, firma Osimhen: De Laurentiis spiazzato, c’è il sostituto

Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora decisiva: c’è l’alternativa ad Osimhen, la firma tarda ad arrivare. Ecco l’intreccio di calciomercato

Napoli, Osimhen ha deciso: ecco l’alternativa al nigeriano

Nelle ultime ore l’attaccante nigeriano è stato accostato ancora una volta alle big d’Europa: Chelsea, PSG ed Arabia Saudita come destinazioni possibili per Osimhen. Al momento tutto tace in maniera ufficiale, ma lo stesso agente del giocatore Roberto Calenda si è lasciato andare ad una sfuriata sui social. Il suo assistito è voglioso di continuare ad essere protagonista in Europa: è spuntata così la destinazione Chelsea per puntare in alto.

Secondo quanto riportato da The Sun il Chelsa avrebbe individuato così l’alternativa a Victor Osimhen: ecco il colpo che non t’aspetti per rinforzare il reparto offensivo di Enzo Maresca.

Ivan Toney del Brentford è pronto a vestire la maglia dei Blues: l’attaccante nigeriano dovrà così trovare una nuova destinazione in tempi brevi. Tutto cambia rapidamente sul fronte calciomercato con nuove idee suggestive: ancora pochi giorni, poi si conoscerà il futuro di Osimhen. Il PSG resta la destinazione più concreta per l’attaccante azzurro, ma al momento non è ancora arrivata un’offerta soddisfacente: De Laurentiis ha fissato il prezzo a 75 milioni di euro.

Saranno ore decisive per arrivare così alla chiusura immediata dell’affare: il presidente del Napoli è intenzionato a lasciarlo partire anche senza clausola. Serve l’offerta decisiva per chiudere subito il colpo da urlo: ormai ci siamo per le firme in ottica futura. Un nuovo nome per l’attacco del Chelsea: Osimhen è fuori dalla lista.