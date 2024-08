Napoli, cessione Osimhen: De Laurentiis ha fissato il prezzo

Osimhen ha preso già la sua decisione, ma ora il presidente De Laurentiis ha fissato subito il prezzo per la cessione: la novità assoluta

Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo in casa Napoli con la grana da risolvere per il futuro di Victor Osimhen. Ormai vive da separato in casa da mesi, ma finora non arrivate offerte soddisfacenti al presidente De Laurentiis: ora il numero uno della società partenopea ha preso in mano la situazione fissando il prezzo.

La dirigenza partenopea continua a lavorare sul fronte calciomercato. Pronti nuovi colpi immediati per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma c’è da risolvere in tempi brevi anche la grana Osimhen. L’attaccante nigeriano non è intenzionato a volare in Arabia Saudita, ecco l’ultim’ora sul suo futuro: ADL ha fissato il prezzo per dirsi addio definitivamente dopo le polemiche dell’agente Roberto Calenda.

Napoli, Osimhen va via: ha deciso De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile in vista delle ultime ore di calciomercato. Ecco la novità assoluta per il futuro di Osimhen: subito fissato il prezzo, la decisione arrivata pochi minuti fa.

Il suo agente Roberto Calenda ha svelato che il suo assistito vorrebbe giocare ancora in Europa. Così pochi minuti fa l’edizione odierna de La Repubblica ha rivelato come il presidente De Laurentiis abbia imposto il prezzo: nessuna clausola da pagare dopo l’errore commesso nella scorsa stagione.

Ora De Laurentiis spera di incassare una cifra vicino ai 75 milioni di euro: lo stesso attaccante del Napoli spera di essere il prossimo attaccante del PSG, ma al momento non sono arrivate offerte che soddisfano il presidente dei partenopei. Ore frenetiche per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare, ecco tutte le novità.

La sua volontà resta quella di giocare in Europa: il Chelsea si è tirato indietro dalla corsa per ingaggiarlo, ma ora resterebbe soltanto il PSG. Saranno ore frenetiche per chiudere subito l’operazione in modo da decifrare il futuro dell’attaccante nigeriano, ma al momento non si aprono spiragli soddisfacenti.

Venerdì 30 agosto scatterà la fine della sessione estiva di calciomercato a mezzanotte: mancano ancora poche ore per concretizzare la cessione del nigeriano. In Arabia Saudita, invece, il mercato sarà ancora aperto per diverso tempo ma la volontà del giocatore del Napoli è quella di continuare a giocare in Europa. De Laurentiis cercherà di recuperare così almeno 75 milioni di euro per dirsi addio finalmente dopo le polemiche degli ultimi mesi.