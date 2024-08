Napoli, colpo sulla fascia: chiusura immediata di ADL

Ancora un colpo per Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli piazza l’ennesimo colpo da novanta. Chiusura immediata, subito le firme

Napoli, nuovo affare per Conte: rinforzo per le fasce

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società partenopea ha l’accordo con Amar Dedic sulla base di un contratto di cinque anni a un milioni a stagione. Il laterale dei Red Bull Salisburgo è pronto a volare in Italia nelle prossime ore: la valutazione del giocatore si aggira intorno ai quindici milioni di euro per il suo cartellino.

Dedic assicura dinamismo sulle corsie laterale ed è molto bravo anche nella finalizzazione. Un giocatore moderno, classe 2002, che potrebbe rappresentare il futuro del Napoli. Le basi ci sono per un nuovo progetto entusiasmante con una rivoluzione arrivata negli ultimi mesi. ADL sogna di nuovo in grande grazie al lavoro di Conte.