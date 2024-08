Saluta Napoli per una big: giocherà la Champions

In attesa di Lukaku e degli altri acquisti di questo calciomercato, il Napoli starebbe per piazzare una cessione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore sarebbe arrivata un’offerta più che allettante per il calciatore nella sede della Filmauro di Roma, con De Laurentiis che avvisato Conte l’avrebbe iniziata seriamente a valutare. Quest’estate il presidente azzurro ha investito tanto, ed è per questo che in questi ultimi giorni di calciomercato ADL starebbe quanto meno cercando di rientrare, seppur in minima parte, dei soldi spesi.

Questa potrebbe essere un’occasione, anche perché staremmo comunque parlando di un giocatore che ha il suo discreto valore non solo il campo, ma anche nel mercato.

Saluta Napoli per giocare la Champions League

Oltre ad essere molto attivo sul fronte delle entrate, il Napoli lo è anche su quello delle uscite in questi ultimissimi giorni di calciomercato, anche perché c’è bisogno di sfoltire un po’ la rosa di Antonio Conte dopo tutti questi acquisti.

Dopo Lindstrom, Natan e Ostigard, fra gli altri, il prossimo ad essere ceduto potrebbe essere l’attaccante, che utilizzato poco dall’allenatore salentino in questo inizio di stagione, e chiuso ulteriormente dall’oramai imminente arrivo di Romelu Lukaku, potrebbe ritrovarsi a giocare la Champions League con indosso la maglia di una delle squadre più importanti e blasonate d’Europa.

Stando infatti a quanto riportato dal noto portale di notizie spagnolo Diario AS, in queste ore il Benfica avrebbe compiuto un sondaggio per il Cholito Simeone, allungando così la lista di pretendenti per l’attaccante argentino, a segno ieri nella entusiasmante vittoria per 3 a 0 della formazione di Antonio Conte sul Bologna. Come detto, però, i lusitani non sarebbero gli unici sulle tracce di Simeone, che piace anche a Lazio, Atalanta e Real Betis, che però nelle ultime ore sembrerebbe essersi leggermente defilato dopo aver ufficializzato l’arrivo dal Barcellona di Vitor Roque.

Cessione in vista: Conte si è espresso

L’interesse del Benfica lusinga il Cholito Simeone, anche perché questo varrebbe come una sorta di riconoscimento per il lavoro fatto in questi tre anni a Napoli. Destinato a partire, nel corso di quest’estate l’argentino ha lavorato in silenzio e con professionalità in attesa della sua chiamata, che alla fine è arrivata proprio ieri.

Antonio Conte ha infatti deciso di affidargli le chiavi dell’attacco del Napoli, venendo ripagato con il gol del 3 a 0 a partita oramai chiusa. Questo ha portato il salentino a rivalutare l’attaccante argentino, che stando a Diario AS non si muoverà più Napoli se non per un’offerta irrinunciabile. Niente Benfica, Atalanta, Lazio o Betis dunque, Simeone sarà il dodicesimo uomo di Conte quest’anno, nonché prima riserva di Lukaku.