Napoli: arriva il bomber del futuro, l’annuncio

È un Napoli molto attivo in questi ultimi giorni di calciomercato. Manna sta lavorando per definire entro mercoledì gli arrivi di Lukaku, McTominay e Gilmour. Ma la società pensa anche sul futuro e sta pensando di individuare i giocatori in grado di poter dare una mano molto importante al tecnico e alla squadra già dalla prossima stagione.

Non è da escludere che il Napoli l Napoli starebbe ragionando sulla possibilità di riportare in rosa in una delle prossime sessioni di calciomercato un giocatore di proprietà. Ad oggi è una semplice idea visto che il giocatore dovrà dimostrare di avere le qualità per giocare con questa maglia. Le prime risposte sono positive, la stagione è lunga e se continuerà così una chance potrebbe arrivare.

Calciomercato Napoli: nuova idea, ecco i dettagli

Il Napoli ha bisogno di molti rinforzi per alzare il livello della rosa, ma la dirigenza lavora con molta attenzione anche al futuro. Il programma di Conte è triennale e, soprattutto, si sta cercando di individuare giocatori magari di proprietà e già pronti per aiutare la squadra partenopea. Le valutazioni sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi mesi.

E il nome nuovo è quello di Vergara della Reggiana. Il giocatore è di proprietà del Napoli e si sta mettendo in mostra con il club allenato da Viali. Il suo procuratore, Salvatore Lodi, in un’intervista a Radio Punto Nuovo, ha garantito che le qualità non mancano e con un po’ di fortuna può diventare il futuro bomber partenopeo. Naturalmente al momento è presto per avere certezze e non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Naturalmente bisognerà capire come andrà la stagione e non si preannuncia un percorso semplice. La squadra di Viali sembra puntare molto sull’attaccante cresciuto nel Napoli e le prestazioni stanno dimostrando di avere un ottimo rapporto con il gol.

Antonio Vergara potrebbe essere il futuro bomber del Napoli. Il giocatore sembra essere il nome giusto per riportare un po’ di orgoglio partenopeo nella squadra. Per il momento è semplicemente una idea, ma non possiamo escludere che tutto si possa trasformare in realtà nelle prossime stagioni.