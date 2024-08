Napoli: cessione decisiva, la big prova l’assalto

Il Napoli potrebbe resistere a delle sirene di calciomercato in questi ultimi giorni. La big, dopo la cessione, prova l’assalto per sognare in grande

È un Napoli molto attivo in questa fase finale di calciomercato. In entrata sono diversi i colpi da mettere a segno, ma i partenopei potrebbero dover resistere a sirene. Per il momento non si hanno certezze anche se un club nelle prossime ore potrebbe affondare un colpo e capire se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure fare un passo indietro.

Si tratta di una opzione non sicuramente semplice da portare a termine considerando anche i pochi giorni alla conclusione della sessione di calciomercato. La squadra, però, ha interesse a fare un tentativo per valutare la fattibilità di questa operazione e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se ci sarà o no l’apertura del club. Ipotesi molto difficile anche se come sappiamo le vie del mercato sono infinite.

Calciomercato Napoli: la big ci prova, i dettagli

Per il momento il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere i suoi big. Conte ha blindato tutti e non ci sono margini di poter arrivare ad una fumata bianca. Ma un club non ha assolutamente perso le speranze di potare il giocatore alla corte del proprio tecnico e si sta provando ad individuare la formula giusta per provare a trovare l’accordo e strappare il sì ai partenopei. Opzione molto difficile e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da My Overthinking Mind, l’Arsenal ha valutato la possibilità di acquistare Kvaratskhelia. Le porte da parte del Napoli sono state chiuse nell’immediato, ma i Gunners non hanno intenzione di chiudere la porta all’acquisto e potrebbero fare un tentativo in questi ultimi giorni. Niente di facile considerando che i partenopei non hanno intenzione di liberarsi del giocatore.

La strada è in salita per l’Arsenal. Ma i londinesi potrebbero anche lavorare in ottica prossima stagione per anticipare la concorrenza. Un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni. Il Napoli non ha intenzione di aprire alla cessione di Kvaratskhelia, ma davanti ad una proposta importante le cose rischiano di cambiare. E la cessione di Nketiah consente ai londinesi di mettere sul piatto una proposta importante.

