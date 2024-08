Napoli: arriva l’esterno, altro colpo da 20 milioni

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’esterno potrebbe arrivare per 20 milioni di euro

Ultimi giorni di calciomercato con il Napoli assoluto protagonista. I partenopei sono pronti a piazzare tre colpi importanti come McTominay, Gilmour e Lukaku, ma il lavoro non è assolutamente finito qui. Conte chiede un esterno destro e Manna sta provando a chiudere anche questa operazione. I nomi sono diversi e si stanno valutando diverse opzioni. L’idea è comunque quella di dare al tecnico un nome giovane e futuribile.

Secondo quanto riferito da Luca Cerchione, il Napoli nelle prossime ore potrebbe chiudere un nuovo colpo di 20 milioni di euro. La trattativa di calciomercato continua e la speranza è quella di riuscire a chiudere l’operazione per consentire ad Antonio Conte di avere una squadra assolutamente di livello per puntare allo Scudetto o almeno a lottare con migliori di questo campionato.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo, Manna lavora alla chiusura

Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo di calciomercato. Conte ha chiesto un esterno destro e si sta lavorando con una squadra per riuscire a trovare l’accordo. La distanza non è assolutamente molta e per questo motivo non è da escludere la possibilità di una fumata bianca. Sono in corso le valutazioni del caso da parte di entrambi e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando a quanto riferito da Cerchione, il Napoli in questo calciomercato punta su Dedic del Salisburgo. La prima proposta di 17 milioni non convince il club austriaco, che chiede 20 per lasciar partire il proprio giocatore. Distanza minima che Manna sta provando a colmare anche se non sarà per nulla semplice considerando che manca poco alla chiusura del calciomercato. La trattativa, comunque, va avanti e non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Il Napoli sta lavorando per provare a portare anche l’esterno destro alla corte di Conte. Una trattativa non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma Manna non ha intenzione di mollare e per questo motivo potrebbe alzare l’offerta per convincerlo.

Mercato Napoli: Dedic è un obiettivo

Dedic rappresenta un profilo che piace al Napoli ormai da tempo e i prossimi giorni di calciomercato si preannunciano fondamentali per arrivare a questo trasferimento. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.