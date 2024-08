Ribaltone Kvaratskhelia: rinnovo e cessione, una big ci prova

Il futuro di Kvaratskhelia continua ad essere in forte dubbio. Il Napoli spinge per il rinnovo, ma una big è pronta a provarci. Le ultime

Un gol, un assist e una prestazione di alto livello. Kvaratskhelia si è preso sulle spalle il Napoli ed è pronto a diventare il vero trascinatore di questa squadra. Non un compito semplice considerando anche le difficoltà che ci sono da inizio stagione, ma il georgiano è pronto a dare una mano importante a Conte per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Prestazioni che stanno attirando l’attenzione di diversi club anche se il Napoli continua a spingere per il rinnovo del giocatore. Un prolungamento che non esclude la possibilità di una cessione di Kvaratskhelia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Una big ha intenzione di provarci e sta facendo i primi passi già ora per riuscire ad arrivare alla fumata bianca e anticipare la concorrenza.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia nel mirino di una big, i dettagli

Già in questa stagione Kvaratskhelia doveva partire, ma poi Conte lo ha convinto a rimanere e la società sta trattando il rinnovo per provare a blindarlo. Un prolungamento che, abbiamo visto anche con Osimhen, non garantisce una sua permanenza. L’ipotesi di una partenza durante il prossimo calciomercato non è da escludere soprattutto se dovesse essere messa sul piatto una proposta importante. E un club si sarebbe già mosso per provare a strappare il sì del Napoli.

Secondo quanto riferito da Il Roma, il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto una proposta di 100 milioni di euro per Osimhen solo se riuscirà a strappare una opzione per Kvaratskhelia. I parigini ci avevano già provato nelle scorse settimane senza però riuscire a raggiungere l’obiettivo. Ora non è da escludere che ci possa essere un nuovo tentativo per provare a portare il calciatore alla corte di Luis Enrique.

Per il momento si tratta di una trattativa molto complicata considerando che da parte del Napoli non c’è nessuna intenzione di aprire le porte ad una partenza del georgiano. Ma i parigini sono pronti a fare delle follie per arrivare a Kvaratskhelia e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: il PSG non molla Kvaratskhelia

Il PSG non ha intenzione di mollare Kvaratskhelia in vista della prossima estate. L’idea è quello di piazzare un colpo simile nella prossima sessione di calciomercato. Non si preannuncia una trattativa semplice per diversi motivi e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.