Napoli, perché Osimhen può finire ancora in Arabia

La cessione di Osimhen non è arrivata nemmeno negli istanti finali della sessione estiva, ma c’è ancora una speranza: può finire in Arabia

L’attaccante nigeriano del Napoli ormai vive da separato in casa da mesi: non c’è stato l’accordo per la sua cessione al Chelsea, ma può andare a giocare sempre in Arabia Saudita. Ecco la svolta anche per il suo agente Roberto Calenda, che aveva criticato i rumors di mercato intorno al suo assistito.

Una situazione caotica che va gestita nel migliore dei modi. Conte ha espresso tutto il suo malcontento anche davanti ai tifosi che gli chiedevano una foto fuori al quartier generale azzurro. L’allenatore del Napoli ha rivelato senza troppi fronzoli: “Non è giornata ragazzi”. Un momento particolare per conoscere così il futuro del forte attaccante Victor Osimhen, che è ancora un calciatore del Napoli.

Non c’è stato l’accordo con il presidente De Laurentiis per la sua cessione: ecco tutta la verità in Arabia Saudita dopo che l’Al Ahli ha puntato tutto su Toney per rinforzare l’attacco del club saudita. C’è ancora una possibilità reale per vederlo giocare in Arabia.

Napoli, pasticcio Osimhen: c’è ancora una speranza

L’attaccante nigeriano vuole subito trovare destinazione anche dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Ecco l’intreccio da urlo in ottica futura: la sua prossima squadra potrebbe essere ancora in Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciomercato in Arabia Saudita terminerà il 3 settembre e non più il 6 ottobre. Un cambiamento improvviso per il colpo Osimhen: c’è ancora una piccola possibilità per vederlo di nuovo felice in campo.

Secondo i rumors di calciomercato Osimhen si allenerà con la Primavera azzurra come riportato da L’Equipe, ma la cosa più sicura è che non sarà a disposizione di Antonio Conte. In tanti hanno sperato di vederlo in tandem in attacco con Lukaku, ma la decisione dell’allenatore azzurro è stata già chiara. C’è ancora un po’ di tempo per trovare la soluzione giusta per l’attaccante nigeriano: ecco la voglia immensa di puntare in alto dicendo addio definitivamente agli azzurri.

Ancora pochi giorni alla chiusura anche in Arabia Saudita: Osimhen cercherà a tutti i costi di andare via visto che il rapporto con il presidente De Laurentiis si è rotto ormai completamente. Secondo i rumors l’attaccante nigeriano potrebbe allenarsi anche con la Primavera a Cercola come riportato da L’Equipe.