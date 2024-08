Napoli, non sarà convocato: la scelta di Conte spiazza tutti

Il Napoli punterà ad una nuova vittoria in campionato contro il Parma, ma il big non sarà convocato: ecco la decisione a sorpresa di Conte

Un nuovo capitolo tutto da scrivere con Antonio Conte al comando. Inizierà una nuova avventura in casa Napoli dopo i tanti acquisti realizzati dal presidente De Laurentiis. Pochi minuti fa è arrivata la decisione dello stesso allenatore azzurro: non sarà convocato per la sfida contro il Parma.

Dopo la vittoria convincente contro il Bologna, il Napoli cercherà di puntare in alto per poi lavorare durante la sosta agli ordini di Conte. L’allenatore azzurro è molto concentrato a fare bene in campionato per superare anche l’ostacolo Parma, reduce dalla grande prestazione collezionata contro il Milan targato Fonseca.

Pochi minuti fa è arrivata la decisione sorprendente di Antonio Conte: il top player non prenderà parte alla sfida, la vedrà soltanto dalla tribuna. Conosciamo il motivo della scelta dell’allenatore del Napoli: sarà protagonista in campo dopo la sosta Nazionale.

Napoli, la decisione a sorpresa di Conte: ecco la verità

Gli azzurri cercheranno così di dare filo da torcere alle altre big della Serie A: tutto cambierà in fretta nello scacchiere azzurro dopo i tanti acquisti realizzati dal presidente De Laurentiis. Una rivoluzione completa dopo la pesante sconfitta di Verona: soltanto negli ultimi giorni sono arrivati quattro rinforzi di livello internazionale.

Il Napoli targato Antonio Conte vuole puntare in alto dopo la campagna acquisti di livello. De Laurentiis ha accontentato così l’allenatore azzurro: ora la parola passa al campo, ma c’è ancora qualcosa da aggiustare per quanto riguarda lo scacchiere del Napoli. Un momento decisivo per schierare già i nuovi acquisti, ma pochi minuti fa si è diffusa subito una voce sulla mancata convocazione del big.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, McTominay ha svolto le visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno per poi firmare il suo nuovo contratto con il Napoli. Non prenderà parte alla sfida contro il Parma visto che non si è allenato nella giornata di venerdì: assisterà al suo connazionale Gilmour dalla tribuna autorità.

C’è tempo per farsi ammirare dai tifosi partenopei: per la foto di presentazione è volato al centro del Maradona con il suo scatto che è diventato già virale sui social. Il Napoli punta così alle primissime posizioni con il solo neo chiamato Osimhen.