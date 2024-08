Napoli, cessione Folorunsho: c’è ancora una speranza

Tutto cambia in fretta sul fronte calciomercato: Folorunsho è pronto a dire subito addio anche dopo il 30 agosto, ecco quello che succederà

Una voglia immensa per tornare ad essere protagonista. Un centrocampo moderno in grado di dare qualità e quantità nelle due fasi di gioco: può agire sia in una mediana che a due che come trequartista alle spalle della punta. Ora Folorunsho dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Per il centrocampista italiano è stata un’estate dai due volti: entusiasmante all’inizio con la convocazione di Spalletti agli Europei e il rinnovo contrattuale con il Napoli, ma poi è successo di tutto. Una rottura definitiva con Antonio Conte che l’ha messo subito fuori dai suoi piani tattici dopo averlo provato nelle prime amichevoli estive. Ora c’è ancora una piccola speranza per vederlo gioire: ecco cosa manca alla chiusura definitiva.

Napoli, Folorunsho ingabbiato: la verità a sorpresa

La sua decisione sarà importante per trovare così una giusta collocazione insieme al suo agente Mario Giuffredi. Il centrocampista del Napoli si è ritrovato così senza squadra nonostante sia sotto contratto con il Napoli: Conte non vuole farlo allenare con il resto del gruppo. Ecco la volontà del giocatore, scopriamo tutti i dettagli.

Dopo essere stato convocato anche da Luciano Spalletti ad Euro2024, l’ex Verona si ritrova improvvisamente fuori rosa. La decisione è arrivata già diverse settimane, ma non è avvenuta la cessione entro la mezzanotte del 30 agosto. Ecco la sua scelta per trovare così subito una nuova sistemazione anche dopo la fine del calciomercato.

Il centrocampista del Napoli, Michael Folorunsho, è pronto subito a dire addio alla squadra azzurra dopo aver rinnovato in estate il suo contratto. Con Conte il feeling non è stato mai dei migliori arrivando così subito alla rottura: ecco la verità sul suo possibile addio. C’è ancora una speranza con l’apertura del calciomercato in Arabia Saudita che terminerà il 3 settembre, ma anche in Turchia c’è tempo fino al 12 settembre.

Tutto cambia per dire definitivamente anche al Napoli: ecco la svolta decisiva dell’affare per ritrovare subito il sorriso. Settimane da incubo trascorse da Folorunsho che sperava in tutti i modi di trovare una nuova squadra entro la mezzanotte del 30 agosto. La speranza c’è sempre per chiudere subito l’operazione in Turchia o in Arabia Saudita.