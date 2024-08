Napoli, Osimhen e Lukaku insieme: trapela una notizia

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Victor Osimhen: spunta la verità sul possibile tandem con Lukaku, cosa farà Conte?

L’attaccante nigeriano non ha trovato così l’accordo per la sua cessione. Difficilmente andrà via nei prossimi giorni ed ecco che rimbalza la pazza idea di Antonio Conte: Lukaku più Osimhen per puntare così allo Scudetto, la suggestione dell’allenatore degli azzurri.

Al momento l’attaccante nigeriano è fuori rosa e al momento non sarà utilizzato dallo stesso Conte. Il calciomercato in Arabia Saudita è ancora aperto fino al 3 settembre: può succedere di tutto nei prossimi giorni. Un momento decisivo per trovare così la decisione migliore per accontentare tutti: Osimhen dovrà restare fuori rosa fino a gennaio per poi pensare subito ad una nuova destinazione.

Ecco la notizia che è trapelata negli ultimi minuti: tutta la verità da conoscere per quanto riguarda un possibile impiego di Osimhen da parte di Conte. Saranno ore frenetiche per conoscere ancora una volta il futuro del nigeriano del Napoli.

Napoli, la pazza idea di Conte: Osimhen più Lukaku

Le qualità dell’attaccante nigeriano non si discutono minimamente: ecco la decisione a sorpresa in vista delle prossime sfide di campionato. Lukaku si è messo subito a disposizione di Conte: i due si conoscono molto bene dai tempi dell’Inter, ora sono pronti a farsi forza ancora una volta uno con l’altro per vincere al Napoli.

Una decisione inaspettata con la permanenza (almeno per il momento) dell’attaccante nigeriano in maglia azzurra. Tutto cambia improvvisamente: i tifosi sognano un attacco a due punte con Neres e Kvara sugli esterni. Ecco quello che rimbalza nelle ultime ore da fonti attendibili.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si continua a sognare in casa Napoli con un attacco da fantacalcio: Conte dovrà ricucire il suo rapporto con Osimhen, ma c’è stata una rottura totale con la società partenopea. Almeno fino a gennaio il presidente De Laurentiis dovrà gestire al meglio la situazione nigeriano: la soluzione potrebbe essere quella di impiegarlo per poi cederlo a cifre importante.

Una promessa per fargli tornare il sorriso in campo: saranno settimane decisive per prendere ancora una volta la decisione migliore per tutti. Osimhen vuole ritornare a volare in attacco per mettere in apprensione le retroguardie avversarie: ecco l’ultim’ora che i tifosi azzurri continuano a sognare.