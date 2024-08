Napoli, numero maglia Lukaku: sorprende tutti, c’è l’indizio

Nuovo numero maglia Lukaku. E’ questo uno dei temi più caldi al momento in casa Napoli dopo la fine del mercato, dal momento che sulle sue spalle graverà il peso dell’attacco azzurro. In tal senso il belga è pronto a sorprendere tutti ed arriva l’indizio che toglie quasi ogni dubbio a riguardo.

Il nome di Romelu Lukaku ha riacceso l’entusiasmo nella piazza azzurra. Con il caso Osimhen che è rimasto irrisolto, il pubblico di fede partenopea ha trovato un nuovo condottiero a cui aggrapparsi ed a cui affidare le proprie fortune in area di rigore. Senza, ovviamente, dimenticare il ruolo di Antonio Conte in questa vicenda.

Sin dal primo dialogo con il Napoli, infatti, il nome dell’ex Inter è sempre stato in cima alla lista dei desideri dell’ex allenatore, tra le altre, di Chelsea e Juventus. Adesso però c’è tanta curiosità di sapere con quale maglia giocherà, dal momento che da questo punto di vista arrivano notizie che non possono non sorprendere tutti.

Numero maglia Lukaku: ecco le ultime a riguardo

Insieme a quelli di McTominay e Gilmour, l’arrivo di Big Rom ha ridato entusiasmo ad una piazza che stava iniziando a vivere male anche le paure di Antonio Conte. Adesso, però, la squadra è stata di fatto completata e c’è curiosità di vedere all’opera i nuovi acquisti. In tal senso, sulle spalle del belga potrebbero esserci delle sorprese.

Come spiegato dal suo agente Federico Pastorello ieri, infatti, il numero 9 non sarà preso da Romelu Lukaku finché resterà Victor Osimhen. Con il mercato che ha chiuso i battenti, il nigeriano è finito fuori dal progetto in maniera totale. Ed anche fuori rosa. Ed arriva in tal senso la prima sensazione a riguardo.

Napoli e Lukaku: che maglia indosserà?

Ha quasi sempre indossato la maglia numero 9 con i club e la 10 con la Nazionale belga. Quando, però, questi due numeri erano o occupati oppure inaccessibili (come la 10 a Roma), la sua scelta è ricaduta sempre sul 90.

E’ accaduto all’Inter, dal momento che quando è arrivato c’era Edin Dzeko ed è accaduto anche a Roma con Abraham. Di conseguenza, con Osimhen fuori dai giochi, alla fine ha scelto il numero 9. I tifosi del Napoli si preparano, dunque, ad urlare il suo nome associato a questo numero. Per lui che unisce il senso del gol di un 9 e la capacità di legare il gioco di un 10.