Napoli, occasione a parametro zero: è il pupillo di Conte

Il Napoli può piazzare un ultimo colpo di calciomercato. Arriva, infatti, l’occasione a parametro zero che può fare proprio al caso dei partenopei. Si tratta di un autentico pupillo di Antonio Conte, che dunque potrebbe per questo motivo accogliere il rinforzo sulla fascia destra. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Il mercato realizzato dai partenopei e da Giovanni Manna è stato di altissimo profilo. Sono stati raggiunti praticamente tutti gli obiettivi fissati dallo staff tecnico tranne quello relativo all’esterno destro. Le coppie sono formate praticamente a tutto campo, tranne che per quel che riguarda Pasquale Mazzocchi.

L’ex Salernitana, infatti, oltre ad essere titolare del ruolo, è di fatto l’unica soluzione a disposizione di Antonio Conte, che non a caso ha chiesto la conferma di Alessio Zerbin per dargli un’alternativa. Attenzione, però, all’occasione a parametro zero che può portare al Napoli un autentico pupillo del tecnico ex Chelsea e Juventus, tra le altre.

Occasione a parametro zero per gli azzurri

Da tempo si vocifera della possibilità del Napoli di prendere un parametro zero per colmare questa lacuna. A raccontare di questa possibilità, avanzando il nome di Antonio Candreva, è il Corriere del Mezzogiorno, ma attenzione dal momento che le soluzioni a disposizione sono diverse.

Tra i nomi attualmente svincolati, e che quindi possono essere tesserati anche fuori dalla finestra di calciomercato, non può non risaltare Victor Moses. Il nigeriano, infatti, è stato al Chelsea prima ed all’Inter poi un autentico perno sulla fascia destra di Antonio Conte e chissà che i due non possano tornare a lavorare insieme di nuovo.

Napoli, occasione per il pupillo di Conte a zero

Classe 1990, è un calciatore che nella sua ultima esperienza allo Spartak Mosca ha fatto discretamente bene. Tra campionato e coppa nazionale ha collezionato 19 presenze, con le sue prestazioni che sono state condizionate inevitabilmente dai tanti infortuni. L’intuizione di arretrarlo da ala destra ad esterno di centrocampo è stata di Conte e poi ne ha fatto il suo ruolo.

All’occorrenza può agire anche a sinistra e Moses può fare per davvero il caso del Napoli. Chiaramente si tratta solo di una suggestione. Ora la priorità dei partenopei è quella di provare a sistemare i casi Mario Rui e Victor Osimhen che pesano sul fatturato.