Napoli, Osimhen in Arabia: colpo di scena e scenario a sorpresa

In casa Napoli tiene ancora banco il caso Victor Osimhen. Per il passaggio del nigeriano in Arabia Saudita ed in generale nel suo futuro arriva un colpo di scena del tutto inattesa. Lo scenario a sorpresa che si spalanca nel suo futuro lascia tutti a bocca aperta. Andiamo a vedere le ultime.

Fine di una storia d’amore peggiore non poteva esserci per il nigeriano e per il Napoli. Dopo aver raggiunto insieme dei picchi impressionanti come la conquista dello Scudetto, adesso i rapporti sono completamente inesistenti. Quanto accaduto nella giornata di ieri ha davvero dell’incredibile.

Il calciatore, dopo una lunga resistenza, aveva accettato di trasferirsi in Arabia Saudita, ma la richiesta del Napoli di alzare l’offerta portandola a 70 milioni di euro tondi ha fatto saltare la trattativa. I sauditi così si sono fiondati su Toney ed il nigeriano non è riuscito a trovare la quadra col Chelsea. Così alla fine è rimasto a Napoli. Andiamo a vedere le ultime sul suo futuro.

Napoli, colpo di scena nel futuro del nigeriano

Al momento il calciatore resta a Napoli, ma è fuori rosa e fuori dal progetto dei partenopei. In tal senso, la speranza di tutti è che si possa trovare una quadra entro il 2 settembre con un accordo con qualche club saudita. Adesso però si spalancano le porte per uno scenario che nessuno poteva immaginare.

A spiegarlo, fornendo ulteriori dettagli, è Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito. Se non dovesse andare a buon fine la cessione di Osimhen in Arabia Saudita, dopo la sosta per le Nazionali le parti sembrano intenzionate a mettersi al tavolino per trovare una soluzione e provare a ricucire lo strappo. E qui arriva il colpo di scena.

Osimhen, scenario a sorpresa nel suo futuro: cosa sta accadendo

A quanto pare, infatti, non è esclusa la possibilità che dopo questo confronto Osimhen possa tornare a disposizione di Antonio Conte, rappresentando di per sé un qualcosa di mai contemplato fino a questo momento.

Al netto della frustrazione nell’ambiente per questo caso di calciomercato a dir poco fastidioso, sarebbe un attacco da sogno quello composto dai vari Lukaku, Kvaratskhelia, Politano, David Neres, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, con Victor Osimhen che andrebbe ad aggiungersi a questa lista. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.