Serie A, esonero già deciso: colpo di scena per il suo erede

In Serie A arriva la notizia che spiazza di tutti. Si tratta di un autentico colpo di scena, dal momento che pare si stia andando a profilare il primo esonero di questa nuova stagione. Sono già stati avviati a quanto pare i contatti con il nuovo allenatore, che può essere il suo erede.

Il mondo del calcio nostrano come è noto rappresenta sempre un qualcosa di estremamente difficile per gli allenatori, che si sentono costantemente in bilico nel momento in cui i risultati non vanno per il verso giusto. Da questo punto di vista passano gli anni ma la tendenza non cambia.

In tal senso, a sorpresa si sta vociferando in maniera importante anche di un altro esonero quando siamo giunti ormai alla terza giornata, per giunta ancora in corso, in Serie A. La notizia arriva come un fulmine in ciel sereno, ed in tal senso il tecnico paga per colpe non solo sue dopo un avvio di stagione a dir poco al di sotto delle aspettative. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Serie A, esonero in arrivo: le ultime

Quando le cose non vanno bene, come è noto, per le società è più facile cambiare un solo uomo (in questo caso l’allenatore) che tutta la squadra. E per questo spesso si cerca di cambiare la guida tecnica nel tentativo di dare una scossa alla squadra. In tal senso, un club del nostro calcio sembra intenzionato a propendere per una soluzione del genere.

Stando a quanto raccontato dal portale “IlRomanista.it”, il nome di Daniele De Rossi è indicato tra quelli che sono maggiormente a rischi. In casa Roma, infatti, il suo profilo non convince tutti dal momento che è giudicato come troppo inesperto per un ambiente così difficile. E sono stati avviati i contatti anche per il suo erede.

Nuovo esonero, il tecnico è pronto a tornare in panchina

A quanto pare, infatti, sono stati avviati anche dei contatti per Massimiliano Allegri, che si ritrova senza squadra e che potrebbe rilanciare la propria carriera alla Roma dopo la parentesi non entusiasmante alla Juventus.

Si tratta di un profilo davvero di altissimo profilo per la Roma, con i tifosi che di certo non saranno felici di immaginare l’addio in panchina di una bandiera come Daniele De Rossi.