Napoli, addio Folorunsho: incontro fissato e colpo di scena

In casa Napoli arriva un importante colpo di scena nel futuro di Michael Folorunsho, centrocampista che Conte aveva messo fuori dal progetto. Alla fine è stato inserito nuovamente in rosa, ma ora arriva la svolta. Incontro fissato tra le parti e colpo di scena totalmente inatteso. Andiamo a vedere di che si tratta.

Questa estate era tra i profili più attesi in senso assoluto dopo le eccellenti prestazioni fornite nella passata stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Si tratta di un profilo che sulla carta avrebbe potuto far davvero comodo per tante caratteristiche per Antonio Conte, a partire dalla tenacia fino alla sua tecnica.

Il tutto, però, è crollato sul nascere dal momento che tra Conte e Folorunsho c’è stata una spaccatura non di poco conto per alcuni diverbi, tutti collegati alla decisione dell’allenatore di avallare la cessione del centrocampista all’Atalanta. Ora, però, arriva una svolta importante grazie ad un incontro messo in programma.

Svolta nel futuro del centrocampista ex Bari: le ultime

Al momento, dopo la chiusura del calciomercato, il calciatore è stato reintegrato in rosa e messo nella lista per il campionato. Un segnale importante, con l’ex Hellas Verona che però continua ad essere accostato a diversi club turchi dal momento che lì il mercato è ancora aperto.

In tal senso, stando a quanto raccontato da CalcioNapoli24.it, in settimana è previsto un incontro tra il Napoli, nella figura dei dirigenti e del proprio tecnico Antonio Conte, e Michael Folorunsho proprio per ricucire questo strappo e per proseguire per il bene di tutti mano nella mano. Con la consapevolezza che si tratterebbe di una pace che faccia il bene di tutti.

Colpo di scena Folorunsho: fissato l’incontro in questione

Si tratta di un autentico colpo di scena, anche perché l’agente a quanto pare da giorni sta lavorando proprio in questa direzione soprattutto viste le difficoltà nel trovare la quadra con la Lazio prima e con la Fiorentina poi. Si attendono sviluppi.

In ogni caso, a quanto pare il reintegro in rosa non è stato solo formale, dal momento che è interesse anche del Napoli, come è normale che sia, quello di tutelare un proprio patrimonio. Folorunsho può servire dal momento che può agire da centrocampista centrale ma anche da trequartista, al posto magari di Kvaratskhelia, per un approccio più conservativo.