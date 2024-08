Futuro Osimhen: annuncio dal PSG, colpo di scena

Nonostante il calciomercato chiuso, il futuro di Osimhen continua a tenere banco. Annuncio dal PSG e nuovo colpo di scena sul nigeriano

Il futuro di Victor Osimhen è destinato a tenere banco ancora per molto tempo. C’è tempo fino a lunedì per trovare un accordo con i club arabi, ma al momento l’ipotesi principale resta quella di una permanenza al Napoli. E, secondo Sky Sport, durante la pausa si proverà a ricucire lo strappo che si è creato nelle scorse ore. Anche in questo caso non semplice per diversi motivi, ma un tentativo Conte e Manna lo faranno.

Tra le squadre interessate a Osimhen c’era anche il PSG. I parigini sembravano sin da subito la grande favorita per strappare il giocatore al Napoli, ma alla fine non si è riusciti a fare nulla. Ma da Parigi nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante e anche un chiaro messaggio ai partenopei e allo stesso nigeriano.

Futuro Osimhen: l’annuncio in diretta

La trattativa tra PSG e Napoli non è mai decollata nonostante la volontà di Osimhen di andare in Francia. Il nigeriano non ha mai chiuso la porta ad un trasferimento alla corte di Luis Enrique. Anzi ci ha sperato fino all’ultimo, ma ora i transalpini non sono più quel club che spende senza guardare al bilancio e questo ha rappresentato una sorta di freno all’affare. A confermarlo è Luis Enrique in conferenza stampa.

Il tecnico del PSG ha ribadito la volontà da parte del club di riuscire a prendere un attaccante in questo calciomercato, ma il loro prezzo esagerato li ha fermati. Un pensiero che sottolinea anche quanto detto nei giorni scorsi: la volontà di non spendere in modo eccessivo e salvaguardare i conti. Una scelta che ha portato i parigini a dover rivedere i piani e non puntare su Osimhen. Vedremo naturalmente se, in caso di un mancato trasferimento in Arabia, non si possano aprire le porte a gennaio.

Per il momento il futuro di Osimhen sembra essere a Napoli. Non sarà assolutamente semplice ricucire lo strappo, ma attenzione ad una eventuale promessa di una cessione a gennaio magari anche al PSG con una cifra più bassa. In quel caso il calciatore potrebbe dire sì al ritorno in gruppo per non perdere minutaggio e dare una mano importante alla squadra almeno fino a dicembre. Riflessioni in corso e dubbi che saranno sciolti nei prossimi giorni. A breve avremo un quadro più chiaro sul destino del nigeriano.