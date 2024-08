Non solo Osimhen: scoppia un altro caso, è rottura

Non solo il caso Osimhen per il Napoli. C’è un altra vicenda molto particolare che ha portato alla rottura totale. Ecco cosa è successo

Sono stati giorni di calciomercato non semplici in casa Napoli. Si è parlato molto di Osimhen e delle ultime ore che hanno portato il nigeriano a rompere completamente con i partenopei. Uno strappo che si potrebbe provare a ricucire in caso di permanenza durante la sosta.

Ma c’è un’altra vicenda che è destinata ancora una volta a tenere banco. Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, c’è un altro caso attualmente presente in rosa dei partenopei e anche con questo giocatore si rischia una rottura definitiva. Un comportamento anomalo che potrebbe addirittura di mettere fine alla sua carriera. Per il momento si tratta di una indiscrezione, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci saranno conferme oppure cambiamenti dell’ultima ora.

Calciomercato Napoli: rottura improvvisa, cosa è successo

Possiamo dire che è stato un calciomercato per il Napoli molto movimentato e ricco di cambi di programma. Gli ultimi hanno riguardato giocatori che sembravano in uscita, ma alla fine sono rimasti. Manna non è riuscito a piazzare tutti gli esuberi anche a causa di mancate entrate o di offerte non ritenute all’altezza.

Ma nelle ultime ore è spuntato fuori il caso Mario Rui. Il portoghese sin dall’inizio del ritiro non rientrava nei programmi del Napoli anche per richiesta sua. Il suo obiettivo era quello di tornare in Paese, ma nessuno dei top club si è fatto avanti con proposte importanti e così il suo staff si è messo a lavorare per trovare un accorso. Sono diversi i club che hanno bussato alla porta del giocatore (Nizza, Lille, Valladolid e Aris Salonicco) su tutti, ma l’esterno ha sempre detto di no. Come ha rifiutato i quasi sei milioni in due anni e mezzo messi sul tavolo dal San Paolo.

Ma non è assolutamente finita qui. Attualmente il giocatore risulta irreperibile non solo per il Napoli, ma anche per i suoi agenti. Nessuno ha capito che fine ha fatto ed ora non è da escludere che ci possa essere un pugno dei partenopei ovvero quello di farlo allenare da solo fino alla scadenza del contratto (2026). Il suo entourage, infatti, sembra molto infastidito dal comportamento e potrebbe abbandonarlo. Sono in corso le valutazioni e soprattutto capire il perché di questo comportamento. Ma Mario Rui per ora risulta essere assolutamente disperso.